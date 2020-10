Aston Martin V12 Speedster: 88 esemplari di pura magia

Di Tommaso Giacomelli venerdì 9 ottobre 2020

Aston Martin lancia un modello speciale, prodotto in soli 88 esemplari, la Speedster V12. Prezzo di 800.000 per una vettura da capogiro e destinata al collezionismo

Aston Martin cerca di scaldare i cuori dei tanti appassionati, tirando fuori dal cilindro una vettura che si ispira prepotentemente al mondo delle corse del passato, in cui la Casa britannica dava battaglia e spesso dettava legge. Il nuovo modello - esclusivo - in tiratura limitata a soli 88 esemplari si chiama V12 Speedster ed è un vero tributo a un'epoca romantica dell'automobile. Ognuna di queste vettura avrà un prezzo di circa 800.000 euro, un valore altissimo, ma di sicura appetibilità per gli affamati collezionisti di quattro ruote.



Stile

La sportiva di Aston Martin si presenta agli occhi senza tetto e parabrezza, in una formazione biposto e con una livrea che si ispira ai caccia F/A-18, realizzata dagli ingegneri di Aston Martin a stretto contatto con Boeing. La carrozzeria è in fibra di carbonio, ed è stata prodotta in soli 12 mesi dalla divisone Q del Brand britannico, riproponendo le forme del prototipo presentato lo scorso marzo, ma stavolta coperte da una pellicola nera opaca fregiata della scritta “Prototype Vehicle” sul frontale, sui fianchi e nel posteriore. Ovviamente ci sono dei legami anche con l'attuale gamma di Aston Martin, ecco quindi l'architettura di alluminio della DBS Superleggera e della Vantage. A completamento del pacchetto vi è l'assetto sportivo, le sospensioni regolabili elettronicamente per i diversi stili di guida, cerchi da 21 pollici con bloccaggio centrale e dischi carboceramici per l'impianto frenante.



Un cuore a 12 cilindri

Sotto al cofano batte un cuore pulsante che ha la forma di un V12 biturbo da 5,2 litri e 700 cavalli di potenza, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Grazie a queste soluzioni la Aston Martin V12 Speedster è capace di accelerare da 0 a 100 in 3,5 secondi e di raggiungere i 300 chilometri orari di velocità massima (auto limitati elettronicamente). Cosa non si fa per celebrare degnamente il proprio centenario, un traguardo prestigioso e raro.