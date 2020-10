Peugeot: in arrivo le rinnovate 3008 e 5008

Di Dario Montrone mercoledì 7 ottobre 2020

Tutte le caratteristiche della gamma italiana delle nuove Peugeot 3008 e 5008, le rinnovate SUV della Casa del Leone

Nel corso del mese di gennaio del 2021, le nuove Peugeot 3008 e 5008 restyling debutteranno sul mercato italiano. Per il momento è partita la prevendita delle due rinnovate SUV del Leone, ai prezzi di 29.000 euro per la 3008 e 31.750 euro per la Peugeot 5008 a sette posti, relativi alla versione a benzina, mentre la declinazione diesel costa esattamente 2.000 euro in più. Entrambe hanno la gamma declinata negli allestimenti Active, Allure e GT, affiancati dagli speciali allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT Pack, nonché dall'allestimento Active Business dedicato alla clientela business.

Le nuove Peugeot 3008 e 5008 restyling saranno disponibili con le confermate motorizzazioni a benzina 1.2 PureTech da 130 CV e 1.6 PureTech da 180 CV di potenza, ma anche con le altrettanto confermate unità diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV e 2.0 BlueHDi da 180 CV di potenza. Il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, invece, è previsto di serie per i motori 1.6 PureTech e 2.0 BlueHDi, oppure in alternativa al cambio meccanico per i propulsori 1.2 PureTech e 1.5 BlueHDi. Tra le novità, invece, figura il pacchetto Black Pack per gli allestimenti GT e GT Pack, completo di cerchi in lega Washington da 19 pollici di colore Nero Onyx, i profili di colore Nero Brillante, lettering e calandra di colore Dark Chrome ed inserti nella tinta Grigio Tungstene.

La nuova 3008 restyling è anche ibrida

Solo la nuova Peugeot 3008 restyling è proposta anche nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In, al prezzo base di 44.680 euro e in due differenti declinazioni: Hybrid da 225 CV di potenza complessiva con il cambio automatico e-EAT8 ad otto rapporti ed Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva con la trazione integrale elettrica.