Ford Puma Hybrid ST-Line: la prova su strada

Di Tommaso Giacomelli martedì 6 ottobre 2020

Abbiamo provato su strada l'ultimo B-SUV dell'Ovale Blu, la Ford Puma Hybrid in allestimento ST-Line. Al volante si dimostra una vettura godibile e piacevole, in pieno con la tradizione del Brand americano

Ford Puma, un nome che ritorna nel palcoscenico automobilistico mondiale, a più di vent'anni di distanza dal lancio della prima generazione di Puma, che non aveva niente in comune con quella odierna. Allora si parlava di un piccolo coupè compatto, adesso parliamo di un B-SUV accattivante e con delle linee davvero riuscite. Abbiamo avuto in prova la versione Hybrid da 155 CV con allestimento ST-Line V, che a ben vedere si è dimostrata un'ideale compagna di viaggio che privilegia soprattutto il piacere di guida, grazie a un ottimo telaio e a un motore pronto ed elastico. Ma vediamola più nel dettaglio.



Dimensioni e interni

Compatta sì, ma con tutto lo spazio che si desidera. La Puma ST Line ha una lunghezza di 4.207 mm, una larghezza di 1.805 mm con gli specchietti ripiegati e 1.930 mm con gli specchietti aperti, mentre l'altezza è di 1.554 mm. Il bagagliaio ha una capienza di 401 litri in configurazione 5 posti, che arriva fino a 1.161 litri abbattendo il divanetto posteriore. Nel complesso non manca lo spazio, che è molto razionale e pratico, con una serie di scompartimenti che risultano davvero utili ed efficaci. In quattro non si sta male, neanche in altezza, mentre per il quinto passeggero il sacrificio è più marcato. Lo stile degli interni è sobrio, in perfetto stile Ford e con similitudini più che evidenti con l'attuale gamma dell'Ovale Blu. È possibile fare alcune personalizzazioni ma senza osare troppo. Apprezzabili i materiali e le texture, che danno all'ambiente una piacevole sensazione di qualità.



Strumentazione

Sulla Puma, Ford ha introdotto una nuova strumentazione. Parliamo del pannello digitale da 12,3 pollici, con un'ottima grafica e una pratica disposizione delle voci selezionabili. Le informazioni sono chiare e di facile lettura, tuttavia con una limitata possibilità di personalizzazione. Il layout si modifica solo in termini di colori, in base alle cinque modalità di guida scelte: normale, eco, sport, bassa aderenza, sterrato. Per quanto riguarda l'infotainment, invece, è il conosciuto Sync 3 (di serie), un sistema semplice da usare, reattivo alle richieste e dotato di tutte le funzioni necessarie, tra cui il modem interno per i servizi FordPass e l'interfaccia Apple e Android, sebbene solo via cavo Usb e non wireless. Senza fili, invece, la ricarica per lo smartphone, attraverso la base posta sulla console centrale.



Come va su strada

Abbiamo detto che la versione della nostra prova adotta sotto al cofano il motore 1.0 Ecoboost da 155 CV, si tratta di Hybrid leggero con alternatore da 48V. L'introduzione della componente ibrida ha permesso al motore di Ford di essere ancora più piacevole, perché adesso possiede una turbina più grande che gli ha donato una spinta ai regimi più alti ancora più convincente, tanto che il cambio di passo è davvero notevole. Nel complesso, questo motore a 3 cilindri non ha grandi ritardi di risposta, perché questi vengono colmati - quando è necessario - dall'elettrico e dai suoi 50 Nm. Alla fine della prova il motore è davvero godibile, con un consumo medio di 15 km con 1 litro. Una nota di merito va riservata anche allo sterzo, molto preciso, e alle sospensioni solide e ben tarate. Il telaio, ovviamente, è uno dei punti di forza di questa vettura.



Prezzi

La vettura della nostra prova è una Ford Puma Hybrid ST-Line V, che ha un prezzo di listino di 28.774 euro. Tuttavia, la gamma Hybrid di Ford Puma parte da 23.024 euro.



Ford Puma Hybrid ST-Line V: scheda tecnica

Lunghezza: 421 cm

Larghezza: 180 cm

Altezza: 154 cm

Passo: 259 cm

Peso: 1280 kg

Capacità baule: 401-1161 litri

Motore e Trasmissione:

Alimentazione: ibrida

Cilindrata: 998 cc

N. Cilindri: 3 cilindri in linea

Potenza: 155 cavalli a 6.000 giri

Coppia Max: 240 nm

Trazione: anteriore

Cambio: manuale a 6 rapporti

Prestazioni:

Velocità massima: 205 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h in 9 secondi

Emissioni: 99 g/km

Consumo Urbano dichiarato: 4 l/100 km

Consumo Extraurbano dichiarato: 4 l/100 km

Consumo misto dichiarato: 5 l/100 km