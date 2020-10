MG HS: in arrivo anche sul mercato italiano

Di Dario Montrone venerdì 2 ottobre 2020

Attesa per l'anno prossimo, la nuova SUV compatta MG HS sarà disponibile solo nella versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida



Nel corso del primo trimestre del 2021, la nuova MG HS debutterà anche sul mercato italiano. L'inedita SUV di dimensioni compatte segnerà il ritorno in Italia del costruttore britannico, anche se la vettura è prodotta in Cina. Inoltre, sarà disponibile solo nella versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.

Infatti, la nuova MG HS - nella configurazione LHD con il volante di guida a sinistra per il mercato europeo - sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 T-GDi che, in abbinamento al propulsore elettrico dedicato, erogherà 258 CV di potenza complessiva. Inoltre, è previsto anche il cambio automatico a dieci rapporti. Il pacco delle batterie da 16,6 kWh, invece, garantirà l'autonomia massima di oltre 50 km nella modalità di guida elettrica.

Per chi non è pronto all'auto elettrica

Il manager Matt Lei, amministratore delegato di MG Motor Europe, ha dichiarato che "MG incoraggia l'inizio di una 'vita elettrica' con un'esperienza di guida ben progettata e attenta all'ambiente, che si presenta funzionale, sicura e accessibile. MG HS Plug-in Hybrid soddisfa sia i bisogni degli automobilisti attenti all'ambiente, sia di coloro che hanno necessità di percorrere molti chilometri. L'automobilista di oggi desidera guidare un'auto che rispetti l'ambiente e guardi al futuro, senza preoccuparsi dell'autonomia. Dunque, per coloro i quali non sono ancora pronti per un'auto completamente elettrica, presentiamo la MG HS Plug-in Hybrid".