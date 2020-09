Hyundai RM20e: prototipo da 810 CV

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 30 settembre 2020

Hyundai lancia la RM20e, un prototipo di vettura da corsa da 810 CV ma alimentata da un motore elettrico davvero efficace, che scarica a terra la potenza tramite le ruote posteriori

Al Beijing International Automotive Exhibition 2020, Hyundai ha presentato la RM20e, la nuova vettura sportiva ed elettrica del Brand di origine coreana. La sigla RM simboleggia la configurazione "Racing Midship" a trazione posteriore dei prototipi a marchio N, una progettazione capace di fornire equilibrio e maneggevolezza con un baricentro basso. La piattaforma RM si rivela un ottimo alleato per le alte prestazioni, grazie a un'aderenza eccezionale all'asfalto a tutte le velocità e in ogni condizione. Le caratteristiche di bilanciamento e la tenuta intrinseche di RM sono essenziali per sfruttare al meglio gli 810 CV di potenza e i 960 Nm di coppia di RM20e sulle diverse superfici.



Potenza elevata

Come anticipato, la Hyundai RM20e possiede un motore elettrico in grado di sviluppare ben 810 CV di potenza e 960 Nm di coppia, che si traduce in un’accelerazione da 0-100 km/h in meno di 3 secondi, e da 0-200 km/h in 9,88 secondi. La RM20e ha uno schema tecnico con motore centrale e trazione posteriore, capace di combinare alla perfezione equilibrio, frenata e tenuta simili a quelli di un'auto da corsa, pur mantenendo la silenziosità, la reattività e le capacità di guida su strada del guidatore quotidiano. In più, il recente investimento e la partnership strategica con Rimac Automobili ha facilitato lo sviluppo congiunto dei prototipi a batteria e a idrogeno mentre la piattaforma RM elettrificata continuerà a evolvere seguendo la crescita della partnership tra i due brand. Inoltre, Hyundai Motor Group ha previsto di implementare 44 eco sostenibili entro il 2025, portando il marchio Hyundai N in prima linea nella responsabilità ambientale.



N sigla di passione