Nuova Audi A3 Sportback: la versione TFSIe a propulsione ibrida Plug-In

Di Dario Montrone martedì 29 settembre 2020

Dopo la versione 30 g-tron a metano, ecco la declinazione 40TFSIe a propulsione ibrida Plug-In per la nuova Audi A3 Sportback

La gamma della nuova Audi A3 Sportback è stata ampliata alla versione 40TFSIe a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva e 350 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 1.4 TFSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima ed il propulsore elettrico - integrato nel cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sei rapporti - da 109 CV di potenza e 330 Nm di coppia massima.

La nuova Audi A3 Sportback 40TFSIe è dotata del pacco delle batterie da 13 kWh che garantiscono 67 km di autonomia nella modalità di guida elettrica, mentre nella modalità ibrida i valori di consumi ed emissioni ammontano, rispettivamente, a 1,0 litri di carburante per 100 km e 24 g/km di CO2. Per quanto riguarda le prestazioni, la compatta premium della Casa di Ingolstadt raggiunge, in questa configurazione, la velocità massima di 227 km/h, accelerando da 0 a 100 in 7,6 secondi.

In arrivo le versioni a metano e 'mild hybrid'

Intanto, nel corso del prossimo mese di ottobre, sul mercato italiano partirà la commercializzazione delle nuove declinazioni 30TFSI a propulsione ibrida 'mild hybrid' e 30 g-tron a metano della nuova Audi A3 Sportback, entrambe proposte con gli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition. In vendita da 30.150 euro, la versione 30TFSI prevede il motore a benzina 1.0 TFSI a tre cilindri da 110 CV d potenza e 200 Nm di coppia massima, la tecnologia MHEV da 48V e il cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Inoltre, la suddetta declinazione sarà disponibile anche per la berlina A3 Sedan, al prezzo base di 31.450 euro. La configurazione 30 g-tron con il propulsore 1.5 TFSI da 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima, invece, sarà in vendita da 31.900 euro.