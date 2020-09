Volkswagen Golf 8: ecco la nuova versione TGI a metano

Di Dario Montrone venerdì 25 settembre 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Volkswagen Golf 8 TGI, ovvero la versione 'monovalente' a metano della compatta tedesca

La gamma della nuova Volkswagen Golf 8 è stata ampliata alla versione a metano con il motore 1.5 TGI da 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 211 km/h. Attesa sul mercato italiano nel corso dell'autunno, sarà proposta al prezzo base di 32.500 euro.

La nuova Volkswagen Golf 8 TGI a metano è omologata come 'monovalente', in quanto dotata delle tre bombole di alimentazione da 115 litri o 17,3 kg di capacità che garantiscono oltre 400 km di autonomia, nonché del serbatoio di riserva da nove litri di capienza per la benzina. A livello di allestimenti, la relativa gamma sarà declinata nelle configurazioni Life e Style.

Gli allestimenti Life e Style nel dettaglio

La dotazione di serie della nuova Volkswagen Golf 8 TGI a metano è completa di cerchi in lega Norfolk da 16 pollici di diametro, fari anteriori e posteriori a led, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione in pelle, strumentazione digitale Digital Cockpit, Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio Park Pilot anteriori e posteriori, Car2X, Fatigue Detection (monitoraggio della stanchezza del conducente), cruise control adattivo ACC, Front Assist con frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, Lane Assist (assistente al mantenimento di corsia) e Dynamic Light Assist. Al momento del lancio, l'allestimento Life comprenderà anche il navigatore satellitare Discover Pro con il display touch screen da 10,25 pollici, i comandi vocali naturali Natural Voice Control e il dispositivo Wireless App Connect. L'allestimento Style, invece, prevede anche i cerchi in lega Belmont da 17 pollici, i fari anteriori IQ Light Led Performance, il climatizzatore automatico Climatronic trizona, gli interni in ArtVelours e il sedile del conducente ergoActive regolabile in 14 posizioni, più i dispositivi Ambient Light interno a 32 colori, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist.