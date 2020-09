Hyundai Sonata: negli USA arriva la N Line

Di Junio Gulinelli giovedì 24 settembre 2020

La berlina coreana si declina nella versione sportiva





Anche la berlina coupé di Hyundai, la Sonata, avrà negli USA la sua versione sportiva denominata N Line. La Casa coreana ne ha svelato in queste ore le prime fotografie degli esterni e degli interni.

Sportività al primo posto

Realizzata sulla base della recentemente rinnovata Sonata 2021, promette un’esperienza di guida più radicale, anche se il marchio asiatico non ne ha svelato ancora le specifiche tecniche. Dovrebbe comunque montare un motore a benzina da 2.5 litri con una potenza che potrebbe raggiungere i 290 CV.

Design “Sensuous Sportiness”

L’estetica di questa Hyundai Sonata N Line si differenzia dal resto della gamma per la griglia frontale a cascata, il paraurti anteriore ridisegnato, tre prese d’aria e gli stemmi N Line in bella vista. Le minigonne laterali pronunciate e i cerchi in lega da 19 pollici le danno un’immagine aggressiva e il carattere forte è evidenziato anche al posteriore, dove troviamo un elegante paraurti inferiore nero, due terminali di scarico e un diffusore sportivo.

Il design degli interni rafforza l’immagine dinamica della Hyundai Sonata N Line con rifiniture cromate scure e cuciture a contrasto in rosso sul volante e sui sedili sportivi.