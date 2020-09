Ford Puma ST: tutte le caratteristiche della versione sportiva

Di Dario Montrone giovedì 24 settembre 2020

Grazie al motore 1.5 EcoBoost da 200 CV, la nuova Ford Puma ST raggiunge la velocità massima di 220 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,7 secondi

Ecco la nuova Ford Puma ST, inedita versione sportiva della crossover di piccole dimensioni, equipaggiata con il motore a benzina 1.5 EcoBoost a tre cilindri da 200 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 220 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,7 secondi. A livello tecnico, la vettura è dotata di differenziale meccanico LSD a slittamento limitato, Active Exhaust Valve Technology per il sound sportivo, freni a disco anteriori da 325 mm e posteriori da 271 mm di diametro.

Esteticamente, la nuova Ford Puma ST è riconoscibile per la calandra dedicata, le prese d'aria maggiorate, lo splitter anteriore, lo spoiler e il diffusore posteriore. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figurano i cerchi in lega da 19 pollici di diametro, disponibili nelle tinte Magnetite o Machined Metal, nonché dotati degli pneumatici sportivi Michelin Pilot Sport 4S. La gamma cromatica, invece, comprende le colorazioni Mean Green, Agate Black, Desert Island Blue, Fantastic Red, Frozen White, Magnetic e Bold, tutte abbinate al colore nero lucido di varie componenti della carrozzeria come il tetto, la cornice della calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e lo spoiler.

Massima sportività anche nei dettagli

La dotazione di serie della nuova Ford Puma ST è completa di sedili sportivi Recaro riscaldabili in Miko Dinamica con le cuciture in Metal Grey, volante in pelle a fondo piatto, sistema Drive Modes con le modalità di guida Normal, Eco, Sport e Track, pacchetto Performance Pack con il dispositivo Launch Control, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Pad di ricarica wireless, parabrezza Quickclear, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tergicristalli automatici, sistema multimediale Sync 3 con il display touch screen da 8,0 pollici, impianto audio B&O e Ford Pass Connect , senza dimenticare i dispositivi di sicurezza Active Park Assist, Intelligent Speed Limiter, Pre-Collision Assist, Active Braking e Cross Traffic Alert.