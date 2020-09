Ferrari Portofino M, "modificata" per emozionare: è una cabrio da 620 CV

Di Francesco Irace giovedì 17 settembre 2020

Rappresenta l'evoluzione della spider GT 2+ e monta l'evoluzione dell'8 cilindri a V premiato come International Engine of the Year per quattro anni consecutivi

M come Modificata. La nuova Ferrari Portofino M rappresenta l'evoluzione della spider GT 2+ del Cavallino Rampante, adotta un rinnovato gruppo motopropulsore, un nuovissimo cambio a otto rapporti e un Manettino a cinque posizioni con modalità ‘Race’ – prima assoluta per le spider GT della Casa di Maranello. Tutte soluzioni, queste, che permettono alla vettura di assicurare una perfetta combinazione di prestazioni da vera GT, emozioni di guida, agilità e grande versatilità di utilizzo nella guida di tutti i giorni.



8 cilindri a V e 620 CV di potenza

Sotto il cofano pulsa un motore da 3.855 cm3 appartenente alla famiglia di turbo 8 cilindri a V vincitrice del premio “International Engine of the Year” per quattro anni consecutivi, è stato ottimizzato al fine di erogare 620 CV a 7500 giri/min., ossia venti cavalli in più rispetto alla Ferrari Portofino. Il cambio a otto rapporti, completamente riprogettato rispetto alla precedente trasmissione a sette marce e per la prima volta installato in una vettura a tetto aperto del Cavallino Rampante, si basa su un’architettura a doppia frizione in bagno d’olio i cui ingombri sono stati ridotti del 20%, mentre la coppia trasmessa è aumentata del 35%.





Modalita Race

Tra le novità più rilevanti, come anticipato, c'è il Manettino a cinque posizioni, che ha l'obiettivo di estendere le già ottime prestazioni di handling e trazione della Ferrari Portofino grazie all’aggiunta della modalità ‘Race’: tale posizione, supportata dall’attività del Ferrari Dynamic Enhancer, è focalizzata principalmente alla massimizzazione del piacere di guida della vettura. La notevole evoluzione tecnologica viene evidenziata visivamente anche dal rinnovato design dell’anteriore e in particolare dei paraurti, il cui carattere è più sportivo e aggressivo.

Una Portofino più cattiva

Questa versione M rappresenta il progresso ideale della Ferrari Portofino, da cui si differenzia per le maggiori doti di handling e il carattere più sportivo pur mantenendo (anzi, enfatizzando) il comfort di bordo grazie anche ad alcuni nuovi contenuti disponibili su richiesta tra cui sistemi ADAS e sedili ventilati e riscaldati. La Ferrari Portofino M conferma quindi la doppia anima dell’auto da cui deriva, l’unica a potersi definire vera coupé a tetto chiuso e vera spider a tetto aperto grazie alla tecnologia Retractable Hard Top (RHT), marchio di fabbrica delle cabrio del Cavallino Rampante.





Ferrari Portofino M: la scheda tecnica

MOTORE

Tipo V8 - 90° turbo

Cilindrata totale 3855 cc

Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm

Potenza massima* 456 kW (620 CV) a 5750 - 7500 giri/min

Coppia massima 760 Nm a 3000 ÷ 5750 giri/min

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4594 mm

Larghezza 1938 mm (2020 mm con specchi retrovisori)

Altezza 1318 mm

Passo 2670 mm

Peso a secco** 1545 kg

PRESTAZIONI

Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3,45 s

0-200 km/h 9,8 s

CONSUMO/EMISSIONI CO2

In fase di omologazione