Bentley Continental GT Mulliner Coupé

Di Junio Gulinelli mercoledì 16 settembre 2020

La gran turismo di lusso inglese guadagna ancora più esclusività





Dopo un anno difficile a causa del Coronavirus, Bentley annuncia il debutto della nuova Continental GT Mulliner Coupé, che debutterà in anteprima mondiale al Salone Prive in UK il prossimo 22 settembre. Secondo la Casa inglese rappresenta la punta di diamante di lusso della gamma e, come tale, offre ai clienti la possibilità di rendere praticamente unico ogni esemplare attraverso un’offerta di personalizzazioni ad hoc.

Fuori la nuova Continental GT Mulliner sfoggia una serie di caratteristiche inedite ed esclusive, a partire dal frontale con la nuova griglia in nero metallizzato “Double Diamando” con prese d’aria abbinate e gruppi ottici con cornici nere.

All’intero Bentley propone un totale di otto combinazioni di tre colori per i rivestimenti in pelle e le cuciture, per creare contrasti marcati ed eleganti in tutto l’abitacolo. La consolle centrale è rifinita con una nuova finitura tecnica diamantata, accompagnata da un rivestimento in noce Grand Black con rivestimenti cromati. Al centro della console si trova anche un orologio Breitling rifinito in metallo spazzolato mentre la plancia centrale è dominata dallo schermo del sistema multimediale.

Di serie, tutti i modelli della Continrntal GT Mulliner saranno dotati della specifica di guida Mulliner, che aggiunge l'imbottitura "Diamond in Diamond" praticamente su ogni superficie, dai sedili ai pannelli delle portiere ai pannelli laterali posteriori. Un altro dato interessante riguarda i quasi 400.000 punti all'interno dell'abitacolo, visto che ogni imbottitura a diamante richiede 712 punti individuali. Il solo processo di realizzazione delle tappezzerie ha richiesto 18 mesi di lavoro, con ogni punto allineato con precisione al punto centrale del diamante che crea. Sono inoltre disponibili ulteriori opzioni di personalizzazione, con Bentley che offre 88 finiture in lamiera colorata che possono essere combinate con gli interni o gli esterni del veicolo.

A livello meccanico, la nuova Bentley Continental GT Mulliner può essere equipaggiata con il motore W12 da 6,0 litri con 626 cavalli o il motore V8 da 4,0 litri che genera circa 542 cavalli. La casa automobilistica accetterà i primi ordini da ottobre. Le prime consegne della nuova Bentley Continental GT Mulliner inizieranno all'inizio del prossimo anno.