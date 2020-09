Nuova Hyundai Tucson: le foto spia ufficiali

Di Dario Montrone venerdì 11 settembre 2020

Ecco le foto spia ufficiali della nuova Hyundai Tucson, impegnata negli ultimi test di collaudo prima del debutto di martedì prossimo

In attesa della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 settembre in anteprima mondiale online, ecco le foto spia ufficiali della nuova Hyundai Tucson. La quarta generazione della SUV compatta sudcoreana è impegnata negli ultimi test di collaudo in Repubblica Ceca e Austria, dopo esser stata testata sul circuito del Nurburgring, in Svezia e Spagna.

Gli ultimi "ritocchi" per la nuova generazione della Hyundai Tucson riguardano il comfort per poter soddisfare gli standard del protocollo Noise Vibration Harshness, più il setup dei dispositivi Autohold Assistant e Downhill Brake Control. Inoltre, il costruttore sudcoreano garantisce anche le doti in fuoristrada, dato che la vettura può affrontare guadi fino a trenta centimetri di profondità. Confermata la produzione presso l'impianto ceco di Nosovice, mentre lo stile della carrozzeria sarà caratterizzato dal nuovo design Sensuous Sportiness.

Anche in chiave sportiva?

Stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Hyundai Tucson comprenderà anche la versione sportiva N con il motore a benzina 2.5 T-GDi da 294 CV di potenza e 421 Nm di coppia massima. L'allestimento N Line, invece, potrebbe essere proposto anche nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida da 233 CV di potenza complessiva e 350 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il propulsore a benzina 1.6 T-GDi e l'unità elettrica dedicata.