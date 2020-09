Cupra Formentor: al via le prevendite

Di Junio Gulinelli giovedì 10 settembre 2020

Prezzi da 46.250 Euro per la top di gamma VZ





L’atteso SUV compatto ibrido del neonato marchio spagnolo di Seat atterra sul mercato italiano con l’inizio della prevendita.

Basata sull’ultima evoluzione della piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen, la MQB Evo, offre un abitacolo spazioso e un bagagliaio di 450 litri (420 litri per le versioni con sistema di trazione integrale 4Drive).

Al lancio la Cupra Formentor è proposta con 2.0 TSI 310 CV DSG 4Drive e con l’allestimento Launch Edition o VZ, il top di gamma.

Cupra Formentor VZ

Di serie la nuova Cupra Formentor VZ offre l’illuminazione posteriore coast-to-coast, lo spoiler posteriore e i paraurti sportivi, mancorrenti al tetto neri, cerchi da 19” Black Matt Silver, pneumatici 245-40 R19 94 W, sistema d’illuminazione smart wraparound, finiture in alluminio dark, volante racing (per la versione da 310 CV) e pedaliera in alluminio, navigatore con display touch 12”, Cupra Virtual Cockpit 10,25”, radio DAB, Full link wireless, connectivity box, Cupra Connect, chiamata di emergenza e-Call, ACC, Exit assist, Exit warning e infine anche il braccialetto e la cover per chiave in fibra di carbonio.

La gamma di cerchi in lega offre cinque diverse soluzioni, tutte da 19” e tre delle quali disponibili in tonalità rame Cupra. A spiccare sono soprattutto i nuovi cerchi in lega AERO, che garantiscono una migliore efficienza di guida ed un design ricercato. Più che completa anche l’offerta degli interni che, oltre ai sedili avvolgenti in tessuto, di serie sulla Cupra FOrmentor VZ, offre per la prima volta la vera pelle nelle tonalità Petrol Blue e nel colore Nero (dal 2021) innalzando ancora di più il livello di qualità all’interno dell’abitacolo. Sono 9, infine, i colori carrozzeria disponibili, tra cui per la prima volta due colori opachi (Petrol Blue e Grigio Magnetico), tre colori speciali (Grigio Grafene, Verde Camouflage, Rosso Intenso), tre colori metallizzati (Urban Silver, Grigio Magnetico, Nero Midnight) oltre al bianco Pastello.

Cupra Formentor Launch Edition

A partire da ottobre, arriverà in concessionaria la Cupra Formentor Launch Edition, protagonista della campagna di pre-booking online iniziata lo scorso luglio. A caratterizzare la vettura saranno equipaggiamenti esclusivi e disponibili unicamente per la versione di pre-booking, come il colore carrozzeria Petrol Blue opaco, i cerchi in lega da 19” Machined Exclusive 38/5 colore Sport Black Copper e i sedili sportivi avvolgenti elettrici in pelle Petrol Blue. Oltre a questi equipaggiamenti, completano la dotazione anche il tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico, i freni Brembo, il BeatsAudio system, il portellone elettrico con sistema “handsfree” e l’antifurto volumetrico.

Cupra Formentor: i prezzi

In attesa di introdurre la gamma completa di motorizzazioni, che include propulsori benzina, Diesel e ibridi plug-in, il prezzo della Cupra Formentor VZ con motore 2.0 TSI 310 CV DSG 4Drive parte da 46.250 Euro chiavi in mano. Il prezzo della versione speciale Launch Edition destinata ai Clienti pre-booking è di 49.500 Euro chiavi in mano.