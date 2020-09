Ken Block fa lo show con l'auto elettrica Ford Fiesta ERX [Video]

Di Rosario Scelsi lunedì 7 settembre 2020

Ken Block si è divertito, a suon di funambolismi di guida, a bordo della nuovissima Ford Fiesta ERX completamente elettrica, che il pilota di rally americano ha messo alla frusta.

Ken Block si è divertito, a suon di funambolismi di guida, a bordo della nuovissima Ford Fiesta ERX completamente elettrica. Il pilota di rally e stuntman americano, ancora una volta, ha massacrato gli pneumatici di un mezzo a quattro ruote, concedendosi delle fumanti acrobazie, perfettamente inserite nel suo scenografico repertorio, che lo ha elevato a punto di riferimento tra gli amanti del genere.

Protagonista della più recente avventura è una vettura diversa da quelle usate in precedenza, che segna il suo esordio operativo nel mondo delle auto elettriche. Si tratta, come dicevamo, della Ford Fiesta ERX, sviluppata da STARD Austria per la nuova serie di gare World Rallycross Project E race series della FIA.

Il modello, in questa configurazione green, sviluppa una potenza massima di 600 cavalli, con più di 800 Nm di coppia motrice, disponibili istantaneamente. Teatro dell'azione è la località di Höljes, in Svezia, dove Ken Block mette in mostra tutta la sua maestria di guida. Purtroppo mancano il sound e il romanticismo delle auto a motore endotermico. A voi il video. Buona visione!