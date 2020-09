Citroen C3: la nuova versione speciale C-Series

Di Dario Montrone venerdì 4 settembre 2020

Dopo la SUV di piccole dimensioni C3 Aircross, anche la rinnovata utilitaria Citroen C3 è proposta nella speciale declinazione C-Series



La gamma italiana della Citroen C3, recentemente sottoposta al restyling di metà carriera, è stata ampliata alla nuova versione speciale C-Series, in vendita a 17.100 euro con il motore a benzina 1.2 PureTech da 83 CV di potenza e 19.350 euro con il propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV di potenza. Esteticamente, oltre che per lo specifico badge laterale tridimensionale e il lettering C-Series, è riconoscibile per la colorazione Deep Red che caratterizza i dettagli degli Airbump, i profili dei fari fendinebbia e le finiture dei montanti posteriori.

Inoltre, per la nuova Citroen C3 C-Series sono previste le tinte Soft Sand, Polar White, Steel Grey, Night Black e Premium Grey per la carrozzeria, anche con il tetto a contrasto di colore Onyx Black o Opal White senza sovrapprezzo. Per quanto riguarda l'abitacolo, l'utilitaria francese in questa speciale declinazione è dotata degli interni in tessuto color Grigio Grafite Curtiba con l'armonia dedicata e i dettagli dei sedili di colore Deep Red in tinta con la finitura della plancia, nonché i tappetini personalizzati con il logo C-Series.

Equipaggiamento abbastanza completo

La dotazione di serie della nuova Citroen C3 C-Series comprende i cerchi in lega Matrix da 16 pollici di diametro, il pacchetto Pack Visibilità completo di accensione automatica dei fari con la funzione Follow Me Home e tergicristallo automatico con il sensore pioggia, i quattro alzacristalli elettrici sequenziali, i sensori di parcheggio posteriori, più i vetri posteriori ed il lunotto oscurati.