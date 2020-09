Volkswagen Tiguan X: la versione coupé per la Cina

Di Junio Gulinelli venerdì 4 settembre 2020

Tetto spiovente e look più dinamico per la SUV di Wolfsbrg. Per ora sarà destinata solo al mercato asiatico





La Volkswagen Tiguan, best seller tedesca recentemente rinnovata, continua ad ampliare la sua gamma. Dopo il debutto della versione ibrida plug-in e la sigla ‘R’ in Europa, la crossover di Wolfsburg si veste ora da coupé, anche se, per il momento, solo per il mercato cinese.

Battezzata Volkswagen Tiguan X, questa versione sportiveggiante sarà un frutto della joint-venture tra Volkswagen e SAIC, il socio del marchio tedesco per il mercato asiatico.

Si tratta di una SUV con 4.764 mm in lunghezza (+28 cm rispetto al modello originale), 1.859 mm in larghezza e 1.628 mm in altezza (- 4 cm), con una distanza tra gli assi di 2.791 mm.

Nei listini si posizionerà al di sopra della Tiguan Allspace, la versione lunga del fuoristrada che vanta sette posti, e sarà più grande dell’imminente Nivus, l’unica SUV coupé della gamma che arriverà in Europa, almeno per ora. Tanto per la cronaca, la Tiguan X sarà leggermente più lunga della BMW X4 (4,75 m).

Dal punto di vista estetico la nuova Volkswagen Tiguan X per la Cina sfoggerà lo stesso frontale della nuova versione della SUV tedesca. La grande differenza rispetto a quest’ultima sta al posteriore, con l’ultimo montante che sostiene il tetto spiovente che le da un aspetto da coupé. Anche i gruppi ottici posteriori sono stati ridisegnati, così come il paraurti, e i terminali di scarico sono più grandi.

Anche se le informazioni sulle motorizzazioni della nuova Volkswagen Tiguan X sono ancora scarse, la versione mostrata con le prime immagini corrisponde alla 380 TSI 4Motion con l’allestimento R-Line, spinta appunto dal quattro cilindri da 2 litri da 220 CV e 380 Nm di coppia. L’altra alternativa, meno potente, è rappresentata dallo stesso motore da 186 CV. In entrambi i casi la trasmissione è affidata al cambio DSG a sette rapporti, con la possibilità di abbinarla alla trazione integrale 4Motion.