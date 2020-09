Peugeot 5008: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone giovedì 3 settembre 2020

Ecco la Peugeot 5008 restyling, disponibile nei nuovi allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT Pack, nonché con l'inedito pacchetto Black Pack

Dopo la 3008, anche la SUV di medie dimensioni Peugeot 5008 a sette posti è stata sottoposta al restyling di metà carriera, riconoscibile per il frontale ridisegnato e i fari posteriori Full Led a tre artigli con la cover fumè trasparente. Disponibile sul mercato italiano in prevendita nel corso del prossimo autunno, sarà commercializzata ufficialmente dal mese di gennaio del 2021. Tra le altre novità figurano l'aggiornamento del sistema Peugeot i-Cockpit con il display touch screen HD centrale da 10,0 pollici, le nuove colorazioni Blu Celebes e Metallic Copper, gli interni in Mi-Tep e tesuto per l'allestimento Allure, più gli interni in Mistral Black Tep e Alcantara per l'allestimento GT che prevede anche gli elementi dell'abitacolo in legno di tiglio scuro, i comandi degli alzacristalli elettrici con gli inserti cromati e lo specchietto retrovisore interno sprovvisto di cornice.

Tutte confermate, invece, le motorizzazioni già disponibili per la Peugeot 5008, ovvero i propulsori a benzina 1.2 PureTech da 130 CV (anche con il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti) e 1.6 PureTech da 180 CV di potenza (solo nella versione EAT8), più i motori diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV (anche nella declinazione EAT8) e 2.0 BlueHDi da 180 CV di potenza (solo nella configurazione EAT8). La gamma della SUV media a sette posti del Leone è declinata negli allestimenti Active, Allure e GT, ma comprende anche i nuovi allestimenti Active Pack con la funzionalità Mirrorscreen per lo smartphone, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i sensori di parcheggio anteriori e il sistema VisioPark 1, Allure Pack con il dispositivo Keyless, il sedile del passeggero reclinabile in avanti ed il pacchetto Ambient LED Pack, GT Pack con i cerchi in lega San Francisco in alluminio diamantato da 19 pollici di diametro, il portellone posteriore elettrico Hands Free, il pacchetto Pack City 2, l'impianto audio FOCAL ed i sedili elettrici con la funzione massaggio.

Il pacchetto Black Pack nel dettaglio

Infine, la nuova Peugeot 5008 restyling è proposta anche con il nuovo pacchetto Black Pack, completo di calandra e logo del Leone ad effetto Dark Chrome, lettering 5008, GT e Peugeot di colore nero satinato come le barre sul tetto, profilo anteriore di colore nero lucido, profilo laterale di colore nero lucido, finiture del tetto di colore nero lucido, spoiler posteriore di colore nero lucido, soglia del paraurti posteriore di colore nero lucido, cornice dei finestrini laterali di colore nero, profili laterali sottoporta di colore scuro e cerchi in lega Washington bicolore Nero Onyx e Grigio Scuro da 19 pollici di diametro.