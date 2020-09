Nuova Audi Q2: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone martedì 1 settembre 2020

Ecco la versione restyling della SUV di piccole dimensioni Audi Q2, il cui debutto è previsto nel corso del prossimo autunno

La SUV di piccole dimensioni Audi Q2 è stata sottoposta al restyling di metà carriera, le cui novità stilistiche hanno influito sulla lunghezza che adesso ammonta a 421 centimetri. Disponibile sul mercato italiano nel corso del prossimo autunno, la nuova Audi Q2 sarà riconoscibile esteticamente per l'estrattore del paraurti posteriore con cinque inserti pentagonali, la calandra Single Frame ottagonale ribassata, le prese d'aria ampliate e i proiettori a led di serie. Tra gli optional, invece, figureranno i fari Matrix a led con gli indicatori di direzioni dinamici.

Aggiornata anche la gamma cromatica, con le nuove colorazioni Verde Mela, Grigio Manhattan, Blu Navarra, Grigio Zinco e Blu Turbo. La nuova Audi Q2 restyling è proposta anche con i Blade dei montanti posteriori di colore Nero Brillante, Grigio Manhattan e Argento Selenite. Inoltre, sono previste altre novità come gli interni in microfibra dinamica, il display MMI touch da 8,2 pollici per il sistema multimediale MMI plus e gli inserti luminosi Format con i profili decorativi retroilluminati in dieci colorazioni, mentre la dotazione di serie è completa dello sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione 35TFSI è equipaggiata con il propulsore a benzina 1.5 TFSI da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti.

La speciale Q2 edition one

Al momento del lancio, la nuova Audi Q2 sarà disponibile nella speciale declinazione edition one, proposta solo nelle tinte Verde Mela e Grigio Zinco per la carrozzeria. La relativa dotazione di serie è completa di assetto sportivo, proiettori Matrix con gruppi ottici posteriori a led e indicatori di direzione dinamici, cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici di diametro e sedili anteriori sportivi in pelle nera con cuciture a contrasto. Esteticamente, sarà caratterizzata da elementi come lo spoiler in tinta con la carrozzeria, le calotte degli specchietti retrovisori laterali di colore nero lucido, il pacchetto Look Nero con la finitura total black per il logo Audi e i lettering, le fiancate di colore Grigio Manhattan con le decal Q2, i Blade in dei montanti posteriori di colore Nero Brillante con il logo Audi. Infine, per quanto riguarda l'abitacolo, sono previsti il pacchetto S line, il cielo in tessuto di colore nero, gli inserti luminosi Format, i battitacco retroilluminati in alluminio con il logo S e la pedaliera sportiva in acciaio inox.