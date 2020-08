Abarth 595: le nuove versioni speciali Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha

Di Dario Montrone lunedì 31 agosto 2020

Ecco la nuova Abarth 595 Monster Energy Yamaha con la livrea bicolore della YZR-M1 di MotoGP, affiancata dalla nuova 595 Scorpioneoro dedicata alla storica A112 Targa Oro

La gamma della Abarth 595 è stata ampliata con le speciali declinazioni Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha, entrambe prodotte in 2.000 esemplari ciascuna in serie limitata ed equipaggiate con il motore a benzina 1.4 T-Jet da 165 CV di potenza anche in abbinamento al cambio sequenziale robotizzato MTA con le palette al volante. La Abarth 595 Monster Energy Yamaha rappresenta la quarta versione speciale con il costruttore motociclistico giapponese, dopo le Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition del 2015, Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition anch'essa del 2015 e Abarth 695 XSR Yamaha Limited Edition del 2017.

Esteticamente, la Abarth 595 Monster Energy Yamaha è riconoscibile per la livrea bicolore blu e nero della YZR-M1 del campionato mondiale della MotoGP 2020, il logo laterale Monster Energy Yamaha MotoGP e il logo Monster ad artigli sul cofano motore, senza dimenticare la finitura Tar Cold Grey per le maniglie delle porte e i DAM sia anteriore che posteriore. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dai sedili sportivi Abarth specifici con le finiture blu e il logo Monster Energy Yamaha sui poggiatesta, ma anche dalla plancia nera con il liner blu, nonché dalla targhetta numerata sul tunnel centrale. Tra le altre specifiche caratteristiche figurano il volante sportivo, la modalità di guida Sport, l'impianto frenante con i freni a disco anteriori ventilati da 284 mm e posteriori da 240 mm, le sospensioni posteriori Koni con la tecnologia FSD (acronimo di Frequency Selective Damping), il dispositivo Abarth Telemetry e il sistema multimediale Uconnect con il display HD da 7,0 pollici dotato dello splashscreen dedicato che prevede il logo Monster Energy Yamaha MotoGP al momento dell'accensione.

I dettagli della nuova 595 Scorpioneoro

La Abarth 595 Scorpioneoro, invece, è dedicata alla storica Autobianchi A112 Abarth Targa Oro. Disponibile nelle colorazioni Nero Scorpione, Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record, con il tetto a scacchi di colore nero opaco, è riconoscibile per le finiture Tar Gold Grey di maniglie, calotte degli specchietti retrovisori e DAM sia anteriore che posteriore, ma soprattutto per i dettagli dorati come il logo dello Scorpione sul cofano motore, la linea di cintura e i cerchi in lega Formula Oro da 17 pollici di diametro. Inoltre, la specifica dotazione di serie è completa di sedili sportivi Abarth Scorpionflage in pelle nera con la seduta dello schienale in materiale tecnico e i poggiatesta anteriori caratterizzati dal lettering Scorpioneoro ricamato, plancia color Scorpion Black con i dettagli nella tinta Matt Black, targhetta dorata sul tunnel centrale, tappetini specifici e sistema multimediale UConnect con il display touch screen HD da 7,0 pollici, il navigatore satellitare integrato, l'autoradio digitale DAB e l'impianto Beats Audio da 480W dotato di amplificatore digitale ad otto canali.