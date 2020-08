Land Rover Range Rover Evoque: le novità del Model Year 2021

Di Dario Montrone giovedì 27 agosto 2020

Ecco le nuove versioni P160, D165 e D200 'mild hybrid' della nuova Land Rover Range Rover Evoque, disponibile anche con l'allestimento Autobiography che si pone al top di gamma

In vista del prossimo anno, la gamma della Range Rover Evoque di Land Rover è stata aggiornata con l'introduzione del Model Year 2021 che prevede tre nuove versioni con la tecnologia 'mild hybrid', a partire dalla declinazione P160 con il propulsore a benzina 1.5 Ingenium a tre cilindri da 160 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Sono previste anche le nuove configurazioni a gasolio D165 da 163 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima anche in abbinamento alla trazione integrale AWD e D200 da 204 CV di potenza e 430 Nm di coppia massima solo in abbinamento alla trazione integrale AWD, entrambe equipaggiate con il motore 2.0 Diesel a quattro cilindri. Inoltre, è stato introdotto il nuovo sistema multimediale intuitivo Pivi anche nella configurazione Pro, mentre il pacchetto ADAS è stato ampliato con i dispositivi di sicurezza 3D Surround Camera e Rear Collision Monitors.

Autobiography come espressione del top di gamma

Infine, tra le novità della nuova Land Rover Range Rover Evoque Model Year 2021 figura anche l'allestimento Autobiography che si pone al top di gamma, con la dotazione di serie completa di: pacchetto Black Pack con gli elementi della carrozzeria di colore nero, dettagli della carrozzeria in rame brunito come il lettering Range Rover, cerchi in lega bicolore Gloss Light Silver e Diamond Turned da 21 pollici di diametro, tetto panoramico, fari Matrix a led, interni in pelle Windsor, inserti dell'abitacolo in mogano color Grey Ash, sedili anteriori - sia riscaldabili che climatizzati - regolabili elettricamente in 14 posizioni e sedili posteriori riscaldabili.