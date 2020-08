Lamborghini Huracán in prestito sbattuta contro un muro [Video]

Di Rosario Scelsi venerdì 14 agosto 2020

Prestare una supercar può essere rischioso, come ha scoperto a sue spese il proprietario di una Lamborghini Huracán, finita contro un muro per l'imprudenza dell'amico cui l'aveva affidata. Il destinatario del dono, accompagnato a bordo da un'altra persona, si è reso protagonista di un incidente che ha distrutto la costosa auto sportiva del "toro", piombata su una casetta della luce nella città di Huelva, in Spagna.

I due protagonisti della disavventura non hanno atteso i soccorsi e si sono recati da soli in un vicino ospedale, per i controlli. Probabilmente non si sono fatti troppo male.

Nel nosocomio sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Adesso il conducente che aveva ricevuto in prestito la costosa auto sportiva è sotto indagine per guida pericolosa. Facile immaginare lo stato d'animo dell'amico proprietario di questa Lamborghini Huracán EVO. La vettura emiliana è spinta da un V10 di tempra vulcanica, vestito da una carrozzeria grintosa nell'aspetto e premiante sul piano sensoriale, come le sue dinamiche.

Fonte | Il Fatto Quotidiano