Cadillac Lyric Concept

Di Junio Gulinelli martedì 11 agosto 2020

Svelato il prototipo della futura SUV a zero emissioni del marchio statunitense

Anche Cadillac ha presentato il suo progetto per una futura Sport Utility elettrica, denominata Lyric Concept. Basata sulla piattaforma modulare per veicoli a zero emissioni di nuova generazione del Gruppo General Motors, questa concept car anticipa la versione di produzione fedele all’80%-85% e vanta dimensioni simili alla Cadillac XT5. Il nuovo modello statunitense arriverà sul mercato d’Oltreoceano nel 2022 e si posizionerà nel segmento dei SUV Premium.

Il ptotipo Lyric è motorizzato con un powertrain alimentato dall’ultima generazione di batterie con tecnologia nichel-magnesio-cobalto che sfrutta l’alluminio per ridurre la quantità di cobalto (circa il 70% in meno). Inoltre le componenti elettroniche della batteria si integrano direttamente nei moduli, eliminando quasi il 90% del cablaggio.

Rispetto al design, la Cadillac Lyric Concept sfoggia una carrozzeria con superfici pulite e linee ben marcate, con il tetto basso e una carreggiata larga. Il frontale è dominato dalla griglia scura in grado di illuminarsi. Dentro spicca l’enorme schermo LED da 33 pollici che si estende su quasi tutta la plancia e che vanta la densità di pixel più alta del mercato degli schermi dell’industria automobilistica, con un miliardo di colori (64 volte in più rispetto a qualsiasi altro veicolo)

L’head up display è inoltre dotato di tecnologia con realtà aumentata, mentre, in quanto a sicurezza, la Cadillac Lyric Concept è equipaggiata con la tecnologia Super Cruise, il primo sistema di assistenza alla guida “mani libere” dell’industria.