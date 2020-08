Hyundai: nasce la nuova famiglia IONIQ

Di Junio Gulinelli lunedì 10 agosto 2020

Tre nuovi modelli elettrici entro il 2024. Il primo sarà la IONIQ 6, SUV media che arriverà a inizio 2021





Hyundai ha ufficializzato la nascita di un nuovo brand all’interno del marchio coreano, denominato IONIQ e che lancerà la sua offensiva nel 2021 con un nuovo modello.

La prima delle 3 new entry previste sotto questa bandiera e in programma per i prossimi 4 anni, si chiamerà IONIQ 5 e arriverà all'inizio del prossimo anno. Si tratta di una nuova SUV coupé elettrica, di dimensioni medie e basata sul prototipo 45 EV Concept, svelato al Salone di Francoforte del 2019 e già su strada da aprile scorso per le prime prove in Corea del Sud. A questa si aggiungeranno, successivamente, le IONIQ 6 e 7.

Tre nuovi modelli entro il 2024

La gamma IONIQ adotterà, dunque, nomi numerici, con i numeri pari per le berline e dispari per le SUV. Per il futuro, nello specifico, il 2022 sarà l’anno della IONIQ 6, a sua volta basata sul prototipo Prophecy Concept EV presentato lo scorso marzo. Mentre nel 2024 arriverà la IONIQ 7, una SUV grande anch’essa ispirata esteticamente alla Prophecy.

Piattaforma E-GMP

Tutte avranno alcune caratteristiche in comune, tra cui la ricarica ultra-rapida, interni spaziosi e un sistema avanzato per connetterle all’infrastruttura. Tutte inoltre saranno basate sulla piattaforma E-GMP, che promette un’autonomia estesa e, come anticipato, tempi di ricarica rapidi. Rispetto al mercato delle elettriche, con questo nuovo sub-marchio, Hyundai punta a raggiungere una quota del 10% con l’obiettivo di vendere un milione di unità a livello globale entro l 2025.