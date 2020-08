Kia Stonic: in arrivo la nuova gamma

Di Dario Montrone mercoledì 5 agosto 2020

Tra le novità della Kia Stonic figurano la versione EcoDynamics+ con la tecnologia 'mild hybrid', il cambio manuale iMT e il sistema multimediale Uvo Connect Phase II.



Nel corso del prossimo mese di settembre, sul mercato italiano debutterà la nuova gamma della Kia Stonic. Tra le novità figura la nuova versione EcoDynamics+ a propulsione ibrida 'mild hybrid', con la tecnologia MHEV da 48V per il motore a benzina 1.0 T-GDi SmartStream da 100 CV o 120 CV di potenza, abbinato sia al nuovo cambio manuale iMT con la frizione a comando 'by wire' che al cambio automatico a doppia frizione 7DCT a sette rapporti.

La SUV di piccole dimensioni Kia Stonic è proposta anche con il nuovo sistema multimediale Uvo Connect Phase II, dotato di display touch screen da 8.0 pollici e navigatore satellitare integrato. Inoltre, è stato ampliato anche il pacchetto ADAS con i dispositivi di sicurezza Lane Following Assist, Smart Cruise Control, Forward Collision Avoidance Assist con la funzione di rilevamento dei ciclisti, Blind Spot Collision Avoidance Assist ed Intelligent Speed Limit Warning.

Tutte le altre novità della piccola SUV coreana

Oltre alle declinazioni 'mild hybrid', la nuova gamma della Kia Stonic comprende anche il propulsore a benzina 1.2 DPI aspirato da 84 CV di potenza anche nella configurazione Bifuel a GPL, nonché l'unità di pari alimentazione 1.0 T-GDi da 100 CV con il cambio meccanico a sei marce o il cambio automatico DCT a doppia frizione. Infine, sono previste altre novità, come i fari a led anteriori per l'allestimento GT Line e i nuovi cerchi in lega da 16 pollici di diametro, più la gamma cromatica ampliata ai nuovi colori grigio e blu anche nell'opzione bicolore.