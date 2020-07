“Customer First Award for Excellence”, il nuovo programma per migliorare la soddisfazione dei clienti

Di Francesco Irace venerdì 31 luglio 2020

Google Cloud è il partner tecnologico di questo programma in arrivo in Europa. Ha già avuto un enorme successo in Nord America

“Customer First Award for Excellence” è il nuovo programma di FCA in arrivo in Europa dopo il successo ottenuto in Nord America. Si tratta di un programma di incentivazione e certificazione che premia le concessionarie FCA che si sono distinte nella sua rete di vendita e assistenza. È la più recente di una serie di iniziative che vedono FCA avvalersi del supporto tecnologico di Google Cloud, e si inserisce in un contesto che mira all’accelerazione in ambito di innovazione e customer insight delle concessionarie. Il programma prenderà il via coinvolgendo circa 1.200 concessionarie in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi nel 2021 anche ad altri Paesi.



Punti cardini del programma

Volto a celebrare la Customer Experience nelle concessionarie di Fiat Chrysler Automobiles, il programma si baserà su quattro aree fondamentali: soddisfazione dei clienti, esecuzione dei processi, certificazione e formazione delle persone, coerenza degli showroom e delle officine con gli standard di FCA. Inoltre, le concessionarie premiate potranno utilizzare “Customer First” in tutte le attività di marketing e comunicazione, su canali tradizionali o digitali, per dare maggiore visibilità a questo prestigioso riconoscimento. Grazie all’insieme di competenze analitiche e soluzioni tecnologiche d’avanguardia di FCA e Google Cloud, con “Customer First Award for Excellence” ogni cliente potrà consultare i pareri e le opinioni di migliaia di consumatori che hanno già visitato la concessionaria e che ne hanno sperimentato i numerosi servizi, dal preventivo all’acquisto, fino all’assistenza.

FCA e Waymo rafforzano la partnership: insieme per guida autonoma e veicoli commerciali leggeri FCA e Waymo rafforzano la partnership: insieme per guida autonoma e veicoli commerciali leggeri. FCA ha scelto Waymo come partner esclusivo e strategico per la tecnologia di guida autonoma L4 sull’intera flotta e ha già iniziato a lavorare con Waymo per immaginare i futuri prodotti FCA per il trasporto di persone e merci gestiti da Waymo Driver



Stretta collaborazione tra FCA e Google Cloud

“Si tratta di una iniziativa importante – ha affermato Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA per la region EMEA – e mi fa particolarmente piacere sottolineare che rappresenta un ulteriore tassello che va a incrementare la stretta collaborazione tra Google Cloud e FCA. Possiamo così disporre di uno strumento innovativo che ci permette di incrementare la soddisfazione dei clienti, migliorare i processi, certificare e formare le persone, avere adeguati standard qualitativi di showroom e officine. In una frase: potenziare le nostre performance”. Benjamin Faes, MD Google Cloud Southern Europe & Emerging Markets, ha aggiunto: “I nostri strumenti di collaborazione G Suite si sono dimostrati fondamentali nel processo di trasformazione digitale di FCA nel tempo e siamo felici di estendere ora il nostro impegno anche all’utilizzo di soluzioni di smart analytics e analisi dei dati. Stiamo dimostrando l'impatto che la tecnologia può avere per supportare programmi chiave come ‘Customer First Award for Excellence’, aiutando FCA a migliorare la qualità dei suoi prodotti e servizi, la collaborazione da remoto e facilitando il dialogo con i clienti.”