Mercedes-AMG GT 2021: novità per la sportiva della Stella

Di Junio Gulinelli giovedì 30 luglio 2020

La Granturismo tedesca alza l'asticella delle prestazioni e arricchisce l'equipaggiamento di serie





Dopo aver svelato la Black Series, Mercedes-AMG ha diretto la sua attenzione al modello ‘base’ della AMG GT, che è stato dotato di una maggior potenza e di un equipaggiamento migliorato, sia per la Coupé che per la Roadster. Con questo restyling la Casa tedesca intende attrarre più clienti e offrire un prodotto molto più completo, senza però dover optare per le versioni superiori della gamma sportiva.

La novità più importante della Mercedes-AMG GT 2021 coinvolge l’otto cilindri che diventa più potente grazie a una serie di regolazioni elettroniche che, sin dalla versione di accesso, raggiunge ora 530 CV (contro i 476 della versione attuale). La versione ’S’ sparirà definitivamente dal listino.

Inoltre Mercedes ha annunciato che la sospensione adattiva AMG Ride Control, il differenziale autobloccante elettronico posteriore e l’impianto frenante ad alto rendimento formeranno parte, anch’essi, dell’equipaggiamento di serie su tutte le AMG GT, insieme a una batteria agli ioni di litio pensata per avviare il motore nella modalità d guida “Race”. Inoltre le varianti con il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus potranno essere equipaggiate con l’asse posteriore direzionale per migliorare ulteriormente il comportamento sportivo della sportiva tedesca.

I clienti potranno inoltre optare per la versione Night Edition, da abbinare sia con la carrozzeria Coupé che con la Roadster. Sotto questa denominazione sono inclusi l’AMG Exterior Night Package, insieme alle pinze dei freni nere, la griglia del radiatore AMG con cromatura scura, i gruppi ottici bruniti e cerchi specifici in nero satinato, da 19 pollici all’anteriore e da 20 al posteriore.

All’interno le Mercedes-AMG GT Night Edition si riconoscono per i sedili AMG Performance, il volante AMG rivestito in microfilma Dinamica con razze nere e leva del cambio e tappezzerie in pelle stile Nappa. Non mancano il pacchetto AMG Interior Night e la placca sulla console centrale che identifica la versione speciale.

In Germania i prezzi della nuova Mercedes-AMG GT 2021 partono da 119.079 euro per la Coupé e da 130.679 euro per la Roadster.