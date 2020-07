Cupra Formentor Launch Edition, è sold out in Italia

Di Francesco Irace mercoledì 29 luglio 2020

In meno di due settimane, le unità di CUPRA Formentor Launch Edition messe a disposizione online per il pre-booking sono già sold out

Sono già andate tutte a rube le unità di CUPRA Formentor rese disponibili in pre-booking sul mercato italiano. La prevendita è iniziata lo scorso 8 luglio, quando Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA, ha ufficialmente aperto al pubblico il pre-booking online di un’edizione esclusiva di Formentor, CUPRA Formentor Launch Edition. “Formentor, il primo modello nativo CUPRA, rappresenta la chiave di volta nel nostro obiettivo di conquistare gli appassionati di auto in tutto il mondo. Dopo l'inaugurazione del CUPRA Garage e la presentazione della famiglia CUPRA Leon, Formentor segna l'iniziodi un percorso entusiasmante e diventerà un pilastro del marchio”, ha sottolineato Griffiths.

Prenotazione online fino al 16 agosto

Questa fase iniziale di prenotazione sulla piattaforma online resterà tuttavia attiva fino al prossimo 16 agosto, come inizialmente previsto dal marchio, con la possibilità, per i clienti interessati, di accedere a una lista di attesa della speciale versione di lancio del nuovo modello. CUPRA Formentor esprime appieno l’essenza del marchio e, con le sue linee di SUV coupé ad alte prestazioni, rappresenta un modello emozionale assolutamente peculiare nell’attuale panorama automobilistico. Ora, il successo riscosso dalle prime unità disponibili della nuova vettura di CUPRA tra i clienti italiani conferma e dà seguito all’apprezzamento ricevuto dal design ricercato e distintivo del modello fin dalla sua prima apparizione, in occasione della presentazione alla stampa internazionale durante il Salone di Ginevra 2019.