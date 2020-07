Audi e-tron 2021: più tecnologica e connessa

Di Junio Gulinelli venerdì 24 luglio 2020

Per la SUV elettrica di Ingolstadt in arrivo nuove dotazioni di infotainment, navigazione e connettività





Con il Model Year 2021 l’Audi e-tron, la prima SUV elettrica di Ingolstadt, aggiorna il suo pacchetto tecnologico e riceve nuove dotazioni di infotainment, navigazione e connettività.

La nuova piattaforma di infotainment MIB 3 sostituisce il precedente sistema MIB2+ e garantisce una potenza di calcolo superiore, una maggiore velocità di esecuzione e un maggior precisione delle funzioni di navigazione con aggiornamento mensile delle mappe.Il sistema di comandi vocali con riconoscimento intelligente della voce si basa sui dati del cloud per fornire al guidatore e ai passeggeri le informazioni, tra cui i dati sul traffico elaborati anche in maniera predittiva.

I vantaggi della nuova piattaforma MIB 3 si estendono anche alla pianificazione degli itinerari che permette di verificare quante ricariche sono necessarie per raggiungere la meta, aggiornando in tempo reale le indicazioni in base al traffico e allo stile di guida. Con il Model Year 2021, l'aggiornamento dei nuovi punti di ricarica avviene in tempo reale e non più a seguito degli update della cartografia.

Tra le altre novità, arrivano nuove soluzioni per quanto riguarda la connessione tra la vettura e gli smartphone. Il sistema Audi music interface prevede, adesso, porte USB-C. Inoltre, Amazon Music è fruibile senza il collegamento fisico del dispositivo mobile. Infine, arriva l'avvisatore acustico AVAS che segnala il movimento dell'auto a bassa velocità.