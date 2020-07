Opel Rekord: i sessant'anni del modello P2

Di Dario Montrone sabato 25 luglio 2020

L'anniversario della storica Opel Rekord modello P2, introdotta nel 1960 e prodotta nelle varianti berlina a due e quattro porte, station wagon Caravan e Coupé

Compie sessant'anni la storica Opel Rekord modello P2, presentata ufficialmente al Salone di Francoforte del 1960 e destinata a sostituire la Olympia Rekord modello P1, di cui rappresentava l'evoluzione. Infatti, fu confermata anche la stessa gamma delle motorizzazioni, con il propulsore 1500 da 50 CV e il motore 1700 da 55 CV di potenza.

Esteticamente, la Opel Rekord P2 era riconoscibile per lo stile europeo della carrozzeria e la maggiore superficie vetrata. Tra le novità figurava anche la calandra ridisegnata a nove listelli orizzontali, con gli indicatori di direzione integrati. La gamma prevedeva, inizialmente, la variante berlina a due porte e la configurazione station wagon Caravan a tre porte, poi affiancate dalla declinazione berlina a quattro porte.

Le caratteristiche della variante coupé

La maggiore novità della Opel Rekord modello P2 fu introdotta nel 1961, ovvero la variante coupé a tetto corto e ribassato di otto centimetri. L'abitacolo aveva la configurazione secondo lo schema 2+2, per via del lunotto molto più inclinato. La Opel Rekord Coupé era equipaggiata con l'unità 1.7S da 60 CV di potenza, poi adottata l'anno seguente anche dalla variante berlina a quattro porte nell'allestimento Luxus. La Opel Rekord P2 è uscita di scena nel mese di febbraio del 1963, dopo esser stata prodotta in 754.385 esemplari.