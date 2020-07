Hyundai Kona: annunciata la Night Edition 2021

Di Tommaso Giacomelli venerdì 24 luglio 2020

Hyundai presenta la versione speciale di Kona, Night Edition 2021, che si caratterizza per dettagli oscurati sia per gli esterni che per l'abitacolo. Un tocco di aggressività in più per il B-SUV coreano

Hyundai Kona è un B-SUV sicuramente controcorrente, con un suo stile personale e fuori dal coro. Per il 2021, il Brand coreano ha deciso di lanciare una versione più elegante ed aggressiva, che si chiamerà Night Edition. Si tratta di un'edizione limitata che porta con sé tantissime novità a livello estetico, infatti gli esterni sono caratterizzati da una tinta scura e opaca, esattamente come i cerchi in lega da 18''. Un aspetto più dark, che ritroviamo anche dentro all'abitacolo, dove si guadagnano dei pedali sportivi in ​​alluminio, mentre all'esterno i dettagli cromati visti sulla Kona normale, tra cui la cornice della griglia e il rivestimento del portellone, vengono sostituiti.



Motore turbo

Sotto al cofano si trova un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri - disponibile anche nella Kona normale -, abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sette marce. Questa unità produce 175 cavalli e 195 Nm di coppia, il che si traduce in prestazioni e in un comportamento su strada eccitante e divertente. La Night Edition sarà disponibile in tre distinte tinte per la sua carrozzeria: Galactic Grey, Chalk White e Ultra Black. I prezzi definitivi di questa versione non sono stati ancora annunciati, ma essendo una versione a tiratura limitata e con una serie di optional esclusivi, dovrebbe collocarsi nella fascia di prezzo più alta della gamma Kona. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno, il 2021.