Audi A5 2020 by ABT

Di Junio Gulinelli giovedì 23 luglio 2020

Primo tuning meccanico e novità estetiche per l'ammiraglia dei Quattro Anelli





Quest’anno l’ammiraglia dei Quattro Anelli, l’Audi A5, si è rinnovata completamente aggiornando tutte le varianti di carrozzeria della gamma. Insieme ai nuovi fari, alla nuova griglia e alle novità tecnologiche è stata aggiornata anche la gamma motori.

Primo tuning per la versione base, poi anche per le 40 TDI e 45 TFSI

Nel nuovo listino non c’è più la 45 TDI, che è stata un vero pilastro tra le proposte più potenti della gamma. Per non rimpiangerla ABT propone un kit Power disponibile a partire dalla versione di accesso. Il primo step aumenta la potenza del powertrain da 231 a 268 CV con un aumento della coppia di 40 Nm, fino a 540 Nm. Chi opta per le ultime meccaniche invece, potrà richiedere il tuning per le versione 40 TDI o 45 TFSI, ma per le specifiche di queste soluzioni bisognerà attendere ancora un po’.

Personalizzazioni estetiche

Le novità proposte da ABT per la nuova Audi A5 sono però anche estetiche. Il tuner tedesco offre infatti un nuovo spoiler posteriore carbon gloss e cerchi con diversi design (DR, ER-C, FR e GR) disponibili con dimensioni da 19 o 20 pollici.

All’interno dell’abitacolo si possono richiedere il pulsante personalizzato per l’accensione, il pomello del cambio ABT e le luci di benvenuto al LED che proiettano il logo del preparatore tedesco sull’asfalto. E per finire un tocco di personalizzazione anche al chassis, con sospensioni ABT regolabili, in grado di ribassare l’assetto tra 15 e 40 mm.