Mini Countryman John Cooper Works 2021

Di Junio Gulinelli giovedì 23 luglio 2020

Si rinnova anche la più sportiva della gamma





Qualche settimana fa Mini annunciava un aggiornamento per la gamma Countryman, con novità che riguardavano alcuni dettagli estetici e tecnologici. Ora anche la più sportiva della famiglia, La Countryman John Cooper Works si rinnova.

Confermato il 4 cilindri da 306 CV

Sotto il cofano è riconfermato il quattro cilindri TwinPower Turbo da 306 CV e 330 Nm di coppia abbinato alla trasmissione Steptronic Sport ad otto rapporti e alla trazione integrale ALL4. Nello specifico si tratta del motore più potente mai prodotto in serie da Mini e che permette alla Countryman JCW di scattare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

Novità estetiche

Esteticamente le novità coinvolgono il frontale della Mini Countryman JCW che sfoggia una griglia ridisegnata, nuovi paraurti con prese d’aria maggiorate, gruppi ottici a Led con Matrix Led in optional e doppi terminali di scarico da 95 mm.

La livrea potrà essere inoltre verniciata con nuove colorazioni White Silver e Sage Green con possibilità di abbinarle al nuovo pacchetto Piano Black per i dettagli le rifiniture. Dentro rientrano ora tra le possibilità anche il nuovo schermo digitale della strumentazione e l SIM per i servizi in rete.