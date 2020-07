DS 9: a disposizione la tecnologia E-TENSE direttamente dalla Formula E

Di Tommaso Giacomelli giovedì 23 luglio 2020

La DS 9 E-TENSE attinge a piene mani dall'esperienza di DS nel mondo della Formula E, trasmigrando tecnologia e soluzioni all'avanguardia direttamente nella sua essenza

DS 9 è un concentrato di tecnologia e di ispirazione, con riferimenti al mondo classico di DS, come l'ampio bagagliaio, sia con chiari sentimenti di avanguardismo e di modernità, come l'adozione della tecnologia E-TENSE derivata direttamente dal mondo delle corse, per la precisione dal mondo della Formula E. Ovviamente si parla di una tecnologia ibrida plug-in, formata da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico. La potenza di sistema raggiunge i 225 CV, con un'autonomia tra 40 e 50 km in modalità zero emissioni nel ciclo WLTP. È un risultato garantito dalla batteria di trazione da 11,9 kWh, che utilizza sofisticate tecnologie per il recupero dell'energia al rilascio dell’acceleratore, nelle fasi di decelerazione e frenata.



L'esperienza della Formula E

L'esperienza maturata da DS nella Formula E si traduce nel motore elettrico, integrato al cambio automatico a 8 rapporti. Con i suoi 110 CV (80 kW) e 320 Nm di coppia, consente di viaggiare senza emissioni fino a 135 km/h di velocità. DS 9 E-TENSE preferisce la modalità di guida a Zero Emissioni in fase di avviamento, mentre dopo la modalità Hybrid gestisce in maniera automatica l'erogazione dei due motori. Lo scenario di guida prevede l'utilizzo del solo motore endotermico, solo elettrico, oppure combinato. Il tutto con una buona fluidità che migliora il piacere di guida. Con la modalità Sport E-TENSE si innalza il livello di divertimento, sfruttando il massimo potenziale della sinergia tra energia termica ed elettrica. Pedale dell’acceleratore, cambio, sterzo e sospensione pilotata amplificano la dinamicità della vettura, preservando la serenità a bordo di questa berlina dal carattere premium.

Il bagaglio tecnologico della Formula E si manifesta anche nel sistema di recupero dell’energia, dove grazie alla funzione E-Save viene garantita una riserva di energia nella batteria di trazione, da sfruttare in altre fasi della guida. Il caricatore di bordo da 7,4 kW permette di ricaricare la batteria da stazione di ricarica domestica o pubblica, in 1 ora e 30 minuti tramite il cavo fornito di serie. Una scelta che tranquillizza durante un lungo viaggio dalle imprevedibili soste, preservando il vantaggio della guida a zero emissioni per i tragitti più attendibili, come il quotidiano casa-ufficio.



Più soluzioni

a 2 ruote motrici e con maggiore autonomia, e da 360 CV con specifica trasmissione intelligente a 4 ruote motrici. In tutti i casi, il cambio automatico a 8 rapporti garantisce quel piacere di guida tipico di DS Automobiles, che con questa vettura raggiunge un livello ancora più alto.