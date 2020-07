Lamborghini Aventador SVJ Roadster Xago Edition: supercar su misura

Di Tommaso Giacomelli martedì 21 luglio 2020

Nasce la Lamborghini Aventador SVJ Roadster Xago Edition, un'edizione speciale prodotta in soli dieci esemplari, dedicati agli esclusivi clienti della divisione Ad Personam di Sant'Agata Bolognese

Automobili Lamborghini ha realizzato un nuovo studio virtuale Ad Personam, offrendo delle sessioni di consulenza ai suoi clienti che hanno il desiderio di personalizzare la loro nuova Lamborghini senza recarsi nel dipartimento specializzato Ad Personam di Sant'Agata Bolognese, in Italia. A partire da luglio 2020 i clienti possono prenotare in anticipo una consulenza iniziale di circa due ore tramite il proprio rivenditore, unendosi allo specialista delle vendite presso lo showroom o da un'altra sede, per la sessione dedicata con gli specialisti Lamborghini che mostreranno tutte le possibili opzioni Ad Personam. Una videochiamata sarà supportata con proposte di design dal vivo e con suggerimenti per la configurazione da parte del team di Ad Personam, utilizzando gli smartphone per i walkaround e per visualizzare i dettagli dei primi piani. La consultazione virtuale è seguita da proposte complete inviate al cliente, inclusi rendering e persino campioni di materiale.



Una nuova frontiera

"Lamborghini pensa sempre alle migliori soluzioni. alle sfide e le nostre nuove consultazioni virtuali in studio Ad Personam sono state attentamente ideate per supportare i clienti che, in tempi in cui siamo tutti cauti nei confronti dei viaggi internazionali, desiderano ancora qualcosa di speciale, come la creazione di un'auto interamente personalizzata ", ha dichiarato Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini. "Attendiamo di accogliere di nuovo i clienti a Sant'Agata Bolognese in futuro, ma prevediamo che oltre 150 consultazioni Ad Personam avranno luogo praticamente entro quest'anno e continueranno come opzione per il futuro".

L'edizione speciale Xago

In occasione della celebrazione della nuova struttura di Ad Personam, Lamborghini annuncia l'edizione speciale Aventador SVJ Xago: un'auto prodotta in sole dieci unità e riservata ai clienti che personalizzano virtualmente la loro Aventador SVJ. Ispirata alle forme delle nuvole esagonali del Polo Nord sul pianeta Saturno e alla forza dell'esagono in natura, Xago celebra l'iconico tema "hexagonita" nel design Lamborghini. All

'esterno la Lamborghini Aventador SVJ Xago presenta una carrozzeria argento sbiadito appositamente creato, con un'esclusiva livrea in contrasto di colore Ad Personam per ogni auto e cerchi Nireo nero lucido Ad Personam. L'interno presenta delle sedute esclusive con tema esagonale e uno speciale colore a contrasto abbinato alla carrozzeria. Ciascuno dei dieci modelli Aventador SVJ Xago sarà identificato da una targa numerata.

Automobili Lamborghini ha lanciato il suo programma Ad Personam nel 2013 e ha aperto il suo studio Ad Personam nel 2016. Ora oltre il 50% delle auto Lamborghini che escono dalla linea di produzione presenta almeno un dettaglio Ad Personam: una percentuale che è triplicata negli ultimi tre anni, con gli Stati Uniti, l'Asia e il Regno Unito quali maggiori mercati.