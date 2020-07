Maserati nella Top Ten dei posti di lavoro più ambiti

Di Francesco Irace lunedì 20 luglio 2020

Un campione di intervistati ha scelto Maserati come azienda più attrattiva

La ricerca Randstad Employer Brand 2020 ha chiesto agli italiani dove vorrebbero lavorare. Un campione di 6.300 intervistati, fra i 18 e i 65 anni, chiamato a scegliere tra 150 aziende con oltre 1.000 dipendenti e sede in Italia, ha inserito Maserati nella Top Ten delle risposte – esattamente al 6o posto – come una delle aziende italiane più attrattive ed ambite come potenziali datori di lavoro.

“Siamo orgogliosi dei risultati di questo sondaggio, ma in particolar modo dell’atmosfera che si respira nella nostra Azienda. Il 2020 è, infatti, l’anno che segna l’inizio della Nuova Era Maserati” sottolinea Davide Grasso, Chief Executive Officer Maserati. “Stiamo affrontando un nuovo corso con grande energia: ambizione, innovazione e passione guidano il lavoro di tutti i dipendenti. Siamo una squadra coraggiosa, orgogliosa della sua storia tutta italiana e audace nel guardare con impegno il futuro che ci attende.”

In un mondo che sta cambiando costantemente e dove guardare al futuro con ambizione gioca un ruolo strategico, Maserati è 100% DNA italiano in continuo movimento, che si esprime in una nuova Era caratterizzata da una gamma sempre più ricca, da innovazione nella produzione, elettrificazione e guida autonoma.