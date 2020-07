Lotus Digital Instrument Pack per i track day

Di Rosario Scelsi giovedì 16 luglio 2020

Un sistema che acquisisce i dati e li proietta su un display, per dare ai clienti Lotus dallo spirito più racing la possibilità di verificare la qualità delle performance

I clienti Lotus amano i track day e l'azione in pista. La casa di Hethel lancia per loro il Digital Instrument Pack, un nuovissimo pacchetto di strumenti digitali "plug and play", precaricati con i dettagli di oltre 4.000 circuiti di tutto il mondo.

Il risultato è un cruscotto di taglio racing, dotato di tecnologia GPS integrata e indicatori di prestazione sul giro, che consente agli appassionati dal cuore più sportivo di misurare, visualizzare e registrare i dati per perfezionare le loro traiettorie e le dinamiche fra i cordoli, ottimizzando così i tempi.

A volte, quando si è al posto guida, alla ricerca del limite, non ci si rende conto delle proprie sbavature o delle inefficienze dinamiche. Avere un sistema simile a una telemetria consente di capire dove si sbaglia e come rimediare agli errori, per limare qualche decimo (e anche più) al cronometro.

Progettato per i modelli Elise ed Exige V6 costruiti a partire dal 2008, il software del sistema proposto in opzione da Lotus gode in memoria dei dettagli di 4.127 piste da corsa, che riconosce automaticamente quando i conducenti si trovano vicino ad esse.

I driver possono, attraverso questo sistema, calcolare i tempi sul giro, analizzare le loro prestazioni in real time sul display digitale oppure visualizzarle su un laptop, dopo aver scaricando i dati. Un esclusivo schermo di avvio a marchio Lotus migliora ulteriormente l'esperienza. Gli utenti possono anche personalizzare il display da sei pollici, per soddisfare le loro esigenze. Il sistema dispone di un ingresso per videocamera, che consente di aggiungere un'action cam portatile, in modo da catturare l'azione.

Il Digital Instrument Pack è stato accuratamente progettato per adattarsi perfettamente al cruscotto di Elise ed Exige, sostituendo la strumentazione originale montata in fabbrica. Disponibile nei mercati internazionali in cui vengono vendute le due auto, ha un prezzo presso i rivenditori UK Lotus di 1.470 sterline IVA inclusa, che non contempla il montaggio, disponibile a un costo aggiuntivo. I prezzi, in altri mercati, saranno diversi.