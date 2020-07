Range Rover Sport: novità per la gamma 2021

Di Junio Gulinelli mercoledì 15 luglio 2020

Arriva il nuovo 6 cilindri in linea con sistema micro-ibrido a 48 V. Addio al V6 e al V8 a gasolio





La Range Rover Sport si aggiorna con nuove meccaniche diesel mild hybrid più efficienti che sostituiscono gli attuali diesel e si affiancano alle già presenti ibride plug-in a benzina. La SUV di lusso inglese aggiunge inoltre alla proposta nuovi allestimenti speciali dall’indole sportiva.

Nuovo sei cilindri in linea a gasolio con sistema a 48V

La Range Rover Sport 2021 migliora così la sua efficienza, grazie a una nuova unità diesel da sei cilindri in linea che prende il posto dei V6 e V8, basata su un sistema a 48 V che oscilla tra i 249 e i 350 CV a seconda della versione. Il 3.0 L è più leggero di 80 kg rispetto all’attuale V8, grazie proprio alla sua architettura in alluminio ed è declinato nelle versioni D250, da 249 CV e 600 Nm, D300 da 300 CV e 650 Nm e D350 che arriva fino a 350 CV e 700 Nm di coppia massima. Quest’ultima, la più performante, garantisce alla Range Rover Sport uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi.

Nuovi allestimenti

In listino appariranno inoltre nuovi allestimenti speciali: HSE Dynamic Black e HSE Dynamic Stealth e una specifica variante SVR denominata Carbon Edition. La proposta si completa, infine, con nuove colorazioni per la carrozzeria tra cui le tinte Tourmaline Brown, Amethyst Grey-Purple e Petrol-Blue.

Le Range Rover Sport HSE Dynamic Black include il pacchetto Black per gli esterni, con cerchi Gloss Black da 21 pollici, vetri oscurati e un allestimento interno in nero. La Stealth si distingue invece per il tetto a contrasto con la carrozzeria (Santorini Black e Carpathian Grey) oltre al tetto panoramico, un allestimento specifico per l’abitacolo e impianto stereo Meriadian Suround. L’opzione SVRC Carbon Edition sfoggia rifiniture in fibra di carbonio a vista sul cofano, protezioni e griglia frontale, cornici per le prese d’aria e nuovi cerchi verniciati in nero lucido, da 22 pollici. Oltre agli elementi specifici nell’abitacolo tra cui la placca con il nome dell’allestimento.

Multimedia migliorato

E infine la Range Rover Sport 2021 migliora in ambito tecnologico, con l’integrazione di Apple CarPlay e Android auto su tutte le versioni, Wi-Fi 4G, Spotify integrato e connessione con fino a 8 dispositivi. Oltre ad adottare un sistema aggiornato per la purificazione dell’aria nell’abitacolo con filtro PM2.5 in grado di neutralizzare le particelle di polvere più fine e gli odori.