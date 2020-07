Nuova Toyota Yaris: la gamma per il mercato italiano

Di Dario Montrone martedì 14 luglio 2020

Tutte le informazioni ufficiali sulla nuova generazione della Toyota Yaris, in arrivo a settembre sul mercato italiano anche nelle versioni Hybrid a propulsione ibrida e GR in chiave sportiva

Nel corso del mese di settembre debutterà, sul mercato italiano, la quarta generazione della Toyota Yaris, disponibile solo nella variante a cinque porte e in vendita da 17.200 euro con il motore a benzina 1.0 VVT-i a tre cilindri da 72 CV di potenza. Confermata la versione Hybrid a propulsione ibrida da 116 CV di potenza complessiva, grazie all'abbinamento tra il propulsore a benzina 1.5L a tre cilindri e l'unità elettrica dedicata, proposta al prezzo base di 21.500 euro. Inoltre, la gamma comprenderà anche la sportiva declinazione GR con la carrozzeria a tre porte, in vendita a 39.900 euro nell'allestimento Circuit.

Sia la nuova Toyota Yaris che la Yaris Hybrid sono disponibili nell'allestimento Active con il climatizzatore automatico, i fari fendinebbia, il sensore pioggia e crepuscolare, il sistema multimediale Toyota Touch 3 con quattro altoparlanti, il display da 7.0 pollici, l'autoradio DAB e il dispositivo Smartphone Integration ed il pacchetto Toyota Safety Sense, nonché nell'allestimento Trend con i cerchi in lega da 16 pollici di colore nero lavorato, i fari a led con la firma luminosa anteriore e posteriore, i fari fendinebbia a led, il display in TFT da 4,2 pollici e il tachimetro digitale binocular. La motorizzazione 1.0 VVT-i è proposta anche nell'allestimento Dynamic, dotato di display da 8.0 pollici, sei altoparlanti, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, Smart Entry & Start System e sistema BSM di controllo degli angoli ciechi.

Allestimenti specifici per la versione ibrida

Per la nuova Toyota Yaris Hybrid, invece, sono previsti altri tre livelli di allestimento: Style, con la dotazione di serie completa di carrozzeria Bi-Tone, Smart Entry & Start System, climatizzatore automatico bizona, display da 8.0 pollici, sei altoparlanti, specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, vetri posteriori oscurati, sedili con gli inserti in pelle e le cuciture di colore grigio; Lounge; con il tetto panoramico; Premiere, dotata di carrozzeria Bi-Tone con la tinta esclusiva Tokyo Fusion, sedili con gli inserti in pelle e le cuciture di colore Tokyo Fusion, cerchi in lega da 17 pollici di colore nero lavorato, sistema di assistenza al parcheggio e cambio corsia, Head-Up Display a colori da 10 pollici, illuminazione nell'abitacolo e impianto audio JBL con otto altoparlanti.