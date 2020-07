Audi RS6: fuochi d'artificio con lo scarico ABT

Di Junio Gulinelli giovedì 9 luglio 2020

Il preparatore tedesco presenta un nuovo optional che rende ancora più emozionante il sound della familiare arrabbiata dei Quattro Anelli





Per stimolare ulteriormente le emozioni, attraverso il sound, dei proprietari della familiare arrabbiata dei Quattro Anelli, l’Audi RS6, il tuner specializzato ABT propone un nuovo spettacolare impianto di scarico. Con 4 tubi di scarico e le valvole regolabili elettronicamente, il kit è disponibile sia con il kit meccanico ABT Power (700 CV e 800 Nm) che con l’ABT Power R (740 CV e 920 Nm).

Composto in acciaio inossidabile, comprende silenziatori di estremità e centrali, offre risultati impressionanti sulle prestazioni, grazie alla contropressione di scarico significativamente ridotta, e sull’acustica, con un sound ancora più potente. Senza contare l’effetto estetico dei terminali in carbonio da 102 mm e dalla tinta opaca.

Novità anche per il chassis

Insieme al nuovo sistema di scarico per l’Audi RS6, ABT propone anche sospensioni con molle regolabili o sospensioni V4 in acciaio inossidabile, anch’esse regolabili e in grado di ribassare l’assetto di 10-35 mm all’anteriore e 10-40 mm al posteriore. In aggiunta i clienti possono richiedere anche le barre antirollio sportive ABT su entrambi gli assi. E per finire la ciliegina sulla torta è il set di ruote ABT con cerchi HR da 22 pollici.