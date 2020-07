Bentley: le novità per i modelli Continental GT e Flying Spur

Di Dario Montrone martedì 7 luglio 2020

Ecco il Model Year 2021 per le supercar Bentley Continental GT e Flying Spur, entrambe disponibili con nuove colorazioni per la carrozzeria e ulteriori opzioni a livello di personalizzazione

Dopo il restyling di metà carriera della Bentley Bentayga, la Casa di Crewe ha introdotto anche alcune novità per i modelli Continental GT e Flying Spur. Entrambe sono disponibili nella versione Model Year 2021 con le nuove colorazioni Viridian, Patina e Snow Quartz per la carrozzeria, nonché con il volante sportivo ridisegnato e caratterizzato da maggiori cromature.

Inoltre, la Bentley Continental GT Model Year 2021 può essere dotata anche del tetto panoramico in vetro, con la tendina integrata in Alcantara ad azionamento automatico. Per la Bentley Flying Spur Model Year 2021, invece, sono previste maggiori opzioni di personalizzazione, sia per quanto riguarda gli interni in pelle che gli inserti dell'abitacolo in mogano.

Tutti gli aggiornamenti per la berlina sportiva

Tra le novità della Bentley Flying Spur figurano anche gli inserti della plancia in fibra di carbonio lucido, la consolle centrale in Cotes de Geneve e il pacchetto Blackline Specification con le cromature della carrozzeria di colore nero, ma soprattutto la configurazione a quattro posti dell'abitacolo con il bracciolo centrale posteriore riscaldabile che prevede anche il display touch screen da 5,0 pollici, due portabicchieri, i vani portaoggetti, due prese USB, la presa di ricarica da 12V e - come optional - anche la ricarica wireless per smartphone.