Nuova Skoda Octavia RS: in arrivo le versioni 'termiche'

Di Dario Montrone lunedì 6 luglio 2020

La nuova Skoda Octavia RS sarà proposta con il motore 2.0 TSI a benzina da 245 CV di potenza, affiancato dal propulsore diesel 2.0 TDI da 200 CV

Dopo la versione iV a propulsione ibrida Plug-In, la nuova Skoda Octavia RS sarà disponibile anche nelle declinazioni 'termiche' sia con l'alimentazione a benzina che diesel. Infatti, come le nuove Volkswagen Golf GTI e GTD, anche la berlina compatta in chiave sportiva del costruttore ceco sarà proposta con il motore 2.0 TSI a benzina e il propulsore 2.0 TDI a gasolio.

Nello specifico, la nuova Skoda Octavia RS sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a sei marce o al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, raggiungerà la velocità massima di 250 km/h e accelererà da 0 a 100 in 6,7 secondi. La configurazione diesel, invece, sarà mossa dal propulsore 2.0 TDI da 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato esclusivamente al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, ma anche alla trazione integrale 4x4 in alternativa alla trazione anteriore. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 243 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,8 secondi.

Le caratteristiche principali

La dotazione di serie della nuova Skoda Octavia RS comprenderà l'assetto sportivo ribassato di 15 millimetri, il quadro strumenti digitale con la grafica RS, il display touch screen centrale di grandi dimensioni, i cerchi in lega da 18 pollici di diametro, i fari fendinebbia a led, il doppio terminale di scarico, lo spoiler posteriore e l'airbag centrale, nonché gli inserti dell'abitacolo in Alcantara e carbon look. Tra gli optional, invece, figureranno il dispositivo DCC, il differenziale a slittamento limitato e i cerchi in lega da 19 pollici di diametro.