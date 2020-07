Suzuki Across: ecco la nuova SUV a propulsione ibrida Plug-In

Di Dario Montrone mercoledì 1 luglio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Suzuki Across, l'inedita SUV a propulsione ibrida Plug-In da 464 centimetri di lunghezza

Nel corso del prossimo autunno, anche sul mercato italiano debutterà la nuova Suzuki Across, inedita SUV a propulsione ibrida Plug-In, nonché primo modello frutto della sinergia tra la asa di Hamamatsu e il gruppo automobilistico giapponese Toyota Motor Corporation. Le dimensioni di quest'auto ammontano a 464 cm di lunghezza, 186 cm di larghezza, 169 cm in altezza e 269 cm nel passo. Il volume del bagagliaio - dotato anche di presa elettrica da 220V - varia, invece, dai 490 litri di capacità minima a più di 1.600 litri di capienza massima.

La meccanica della nuova Suzuki Across prevede il motore a benzina 2.5L Dynamic Force da 185 CV di potenza e 227 Nm di coppia massima, più il propulsore elettrico anteriore da 182 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima, l'unità elettrica posteriore da 54 CV di potenza e 121 Nm di coppia massima, il cambio automatico E-CVT e la trazione integrale elettrica 4x4 E-Four dotata dei dispositivi AWD Integrated Management e Trail Mode. Inoltre, sono previste quattro modalità di guida: EV Mode a propulsione elettrica, da 75 km di autonomia massima grazie al pacco delle batterie agli ioni di litio da 18,1 kWh; Auto EV/HV Mode; HV Mode a propulsione ibrida, da 22 g/km di emissioni di CO2; Battery Charger Mode.

Equipaggiamento e personalizzazioni

La dotazione di serie della nuova Suzuki Across comprenderà i gruppi ottici a led, il display touch screen da 9.0 pollici dotato di Apple Car Play, Google Android Auto e MirrorLink ed i cerchi in lega da 19 pollici di diametro con la finitura di colore nero lucido e la superficie diamantata. Inoltre, sarà dotata anche dei dispositivi di sicurezza Pre Collision System, Lane Tracing Assist, Road Sign Assist, Dynamic Radar Cruise Control, Blind Spot Monitoring, Rear Crossing Traffic Alert, eCall e Brake Hold. Infine, la gamma cromatica sarà composta dalle colorazioni White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic e Dark Blue Mica per la carrozzeria.