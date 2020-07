Volkswagen Tiguan: tutte le novità del restyling

Di Dario Montrone mercoledì 1 luglio 2020

La rinnovata Volkswagen Tiguan è disponibile nella nuova versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In, nonché nell'inedita sportiva declinazione R da 320 CV di potenza

Ecco la nuova Volkswagen Tiguan restyling, disponibile anche nelle inedite declinazioni eHybrid a propulsione ibrida Plug-In ed R in chiave sportiva. Sono previste numerose novità dal punto di vista estetico, sia per la carrozzeria che per l'abitacolo, in linea con lo stile dei modelli Touareg e Atlas Cross Sport. Inoltre, la rinnovata SUV compatta della Casa di Wolfsburg è proposta con l'aggiornato sistema multimediale MiB3 e il climatizzatore digitale con il display touch screen dedicato, mentre nella lista degli optional figurano il dispositivo Travel Assist a guida assistita su sterzo, freni ed acceleratore fino a 210 km/h, l'impianto audio Harman Kardon da 480W e i fari Matrix IQ Light a led.

L'inedita Volkswagen Tiguan eHybrid eroga la potenza complessiva di 245 CV, mentre la modalità di guida elettrica prevede la velocità massima di 130 km/h e l'autonomia di circa 50 km (calcolati secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP). Per quanto riguarda la configurazione standard, la gamma della nuova Volkswagen Tiguan restyling è declinata in quattro livelli di allestimento: base, Life, Elegance ed R-Line. Confermato il propulsore diesel 2.0 TDI, dotato della tecnologia Twin Dosing e disponibile anche nella nuova versione da 115 CV di potenza.

La configurazione in chiave sportiva

L'altrettanto inedita Volkswagen Tiguan R, invece, è equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 320 CV di potenza, abbinato sia alla trazione integrale 4Motion - dotata del sistema Torque Splitter - che al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Esteticamente, è riconoscibile per i cerchi in lega Estoril da 21 pollici di diametro, l'assetto sportivo DCC ribassato di dieci millimetri, i quattro terminali di scarico e le finiture cromate. Inoltre, è prevista la modalità di guida Race che affianca le altre Comfort, Sport, Individual, Offroad, Snow e Offroad Individual. Tra gli optional dedicati, invece, figura l'impianto di scarico sportivo Akrapovic in titanio.