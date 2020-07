Lexus LC 500 Convertible, in vendita in Italia a partire da 125.000 euro

Di Francesco Irace mercoledì 1 luglio 2020

È disponibile in versione Luxury e nella versione speciale Structural Blu

La nuova Lexus LC 500 Convertible arriva sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 125.000 euro per la versione Luxury e di 140.000 euro per la versione speciale Structural Blu. Entrambe le versioni presentano un ricco e completo allestimento di serie in grado di soddisfare le più esigenti necessità dei clienti che amano distinguersi e provare un’esperienza di guida unica.



Coupé dall'essenza cabrio

La nuova LC 500 Convertible così come la coupé rappresenta un punto di riferimento per l'intera gamma Lexus, offrendo un’esperienza di guida unica che stimola i sensi ed appaga il desiderio di bellezza. L'esterno della nuova LC fonde abilmente la caratteristica linea del tetto della coupé con l’essenza di una cabrio, esprimendo bellezza sia con capote aperta o chiusa. Gli interni sono studiati in modo che dettagli come la copertura della capote e i materiali dei sedili diventino elementi distintivi del design se visti dall'esterno.

Dotazione e allestimenti

Il telaio presenta specifici rinforzi opportunamente posizionati per offrire elevate prestazioni dinamiche, in linea con le intenzioni del guidatore. Grazie al V8 dal suono vigoroso ed entusiasmante, la LC 500 Convertible accelera in modo lineare. Per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida, la LC 500 Convertible è dotata di riscaldamento per la zona della testa e di un deflettore trasparente, a beneficio di comfort e tranquillità, come da DNA di Lexus.

La LC Convertible sarà caratterizzata da cerchi da 21”, battitacco esclusivi in carbonio, interni in misto pelle/Alcantara®, sedili regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati e il Lexus Premium Navigation con sistema audio Mark Levinson a 13 speakers. Sulla versione Luxury saranno disponibili ben 11 combinazione di colore. La versione speciale Structural Blu si distingue per l’esclusiva combinazione di colore esterno Structural Blu con gli interni White.