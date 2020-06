Nuova Volkswagen Golf 8: ecco le prime novità

Di Dario Montrone giovedì 25 giugno 2020

Oltre al motore 1.5 TSI da 150 CV dotato del sistema ACT, sul mercato italiano debutta anche il nuovo allestimento R-Line per l'ottava generazione della Volkswagen Golf

Prime novità per la nuova Volkswagen Golf 8, disponibile sul mercato italiano anche con il motore a benzina 1.5 TSI Evo - dotato del sistema ACT di disattivazione dei cilindri ed abbinato al cambio manuale a sei marce - da 150 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 224 km/h, accelerando da 0 a 100 in 8,5 secondi.

Tuttavia, la principale novità della nuova Volkswagen Golf 8 è rappresentata dall'allestimento R-Line, riconoscibile esteticamente per l'assetto sportivo ribassato di 15 millimetri, la configurazione in chiave sportiva con i paraurti anteriore e posteriore specifici, i cerchi in lega dedicati da 17 pollici di diametro, il diffusore posteriore, i vetri oscurati, i fari anteriori e posteriori, nonché per i dettagli della carrozzeria a contrasto di colore nero lucido ed in tinta con le minigonne laterali. L'abitacolo, invece, è caratterizzato da: quadro strumenti Digital Cockpit da 10,25 pollici con la grafica R-Line, sedili sportivi in microfibra ArtVelours con i poggiatesta integrati, volante sportivo in pelle traforata con i comandi multifunzione touch, padiglione di colore nero, cuciture a contrasto, pomello della leva del cambio in alluminio e pedaliera in acciaio inox spazzolato.

Motorizzazioni e dotazione di serie

Infine, la dotazione di serie della nuova Volkswagen Golf R-Line è completa di servosterzo progressivo, Ambient Light, climatizzatore automatico Climatronic, cruise control adattivo ACC, Front Assist, Lane Assist, Car2X, Park Pilot con i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, Keyless Go e Driving Profile Selection. In vendita da 29.500 euro, è proposta in fase di lancio sul mercato italiano anche con il sistema multimediale Discover Media che prevede il display touch screen da 10,25 pollici e il navigatore satellitare integrato a comando vocale Natural Voice Control, più il dispositivo Wireless App Connect. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la relativa gamma della nuova Volkswagen Golf R-Line comprende il propulsore a benzina 1.5 TSI da 130 CV o 150 CV, il motore a propulsione ibrida 1.5 eTSI da 150 CV con la tecnologia 'mild hybrid' e l'unità diesel 2.0 TDI da 150 CV di potenza.