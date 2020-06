Mercedes-AMG, il 28 luglio tornano a Valllunga i corsi Driving Academy Italia 2020

Di Francesco Irace mercoledì 24 giugno 2020

Dopo l’emergenza Covid, riprendono le attività della scuola di guida sportiva nata per provare in pista, in piena sicurezza, le emozioni delle Stelle di Affalterbach

Ripartiranno il prossimo 28 luglio i corsi di guida AMG Driving Academy Italia 2020, scuola pensata per rendere gli appassionati del marchio ad alte prestazioni di Affalterbach, e tutti gli amanti della guida sportiva in generale, più consapevoli al volante della propria vettura, in grado di affrontare in piena sicurezza ogni situazione di marcia e migliorare il proprio stile di guida grazie alla supervisione di professionisti.

Si ricomincerà dal circuito capitolino di Vallelunga con il programma che offre la possibilità di scegliere tra diversi livelli di training che consentono agli appassionati di sportive di migliorare la padronanza della propria vettura ed incrementare ulteriormente la propria sicurezza alla guida.

“Tornare in pista dopo il lungo stop che ci ha tenuti lontani dai circuiti è una grande emozione, per noi e per i tanti appassionati che attendevano la riapertura delle attività”, ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile dell’’AMG Driving Academy Italia. “Una nuova fase che affrontiamo con passione, professionalità e gli standard di sicurezza che hanno sempre contraddistinto le nostre attività, adeguando ogni momento dei nostri corsi alle direttive igenico sanitarie prescritte dall’emergenza Covid-19. Riaccendiamo i motori e torniamo finalmente a guidare automobili da sogno”.