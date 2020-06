McLaren F1 GTR LT stradale: in vendita un esemplare da 13 milioni di euro

Di Tommaso Giacomelli lunedì 22 giugno 2020

Un esemplare di McLaren F1 GTR LT stradale è stato messo in vendita in Inghilterra a circa 13.700.000 euro. Una cifra elevata, ma data l'esclusività e particolarità del modello, non distante dalle quotazioni di mercato

McLaren F1 GTR LT stradale, un oggetto di culto, un mito assoluto nel mondo delle hypercar, perché è niente di meno che la versione più estrema della super sportiva che ha dettato legge a partire dagli anni '90. Un esemplare di questa versione è attualmente in vendita presso il rivenditore Tom Hartley nel Regno Unito per una cifra che si aggira intorno ai 13.370.000 euro. Sicuramente un prezzo che non è decisamente alla portata di tutti, ma data la particolarità e l'esclusività del veicolo, non tarderanno ad arrivare le offerte. Agli inizi del 2020 la F1 GTR è stata messa in vendita e ha fatto anche una comparsata sul canale YouTube Supercar Driver.



Solamente 10 esemplari prodotti

Parlavamo di esclusività, McLaren ha prodotto solamente 10 esemplari di F1 GTR LT. In origine l'esemplare in vendita era stato destinato a un utilizzo come prototipo per lo sviluppo, poi successivamente è stato convertito ad uso stradale da Lanzante e Gordon Murray Design. In passato ha avuto anche una carriera da corsa, tanto che ha partecipato alla 1.000 km di Suzuka con una livrea Lark, e successivamente ad altre gare in giro per il Giappone. Non manca nemmeno una sua presenza al celebre Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra. Sotto al cofano si nasconde un motore V12 aspirato da 6,1 litri costruito dalla BMW. Grazie a una serie di modifiche, adesso è capace di sviluppare una potenza che arriva alla fatidica soglia di 900 CV, elemento che ne aumenta ancora di più il valore e il prestigio. La cifra richiesta è da capogiro, ma non è così peregrina, perché nel recente passato un esemplare della stessa serie è stato venduto a ben 19,8 milioni di dollari l'anno scorso (circa 18.000.000 euro). State all'erta, l'affare è garantito.