BMW Serie 8 Golden Thunder Edition: stravaganza da collezione

Di Tommaso Giacomelli lunedì 22 giugno 2020

BMW propone per il mese di settembre una edizione speciale della Serie 8, la Thunder Gold Edition, declinabile in versione Cabrio, Coupè e Grand Coupè

La BMW Serie 8 è un'auto esclusiva dai contenuti superlativi, in termini di prestazioni e di dotazioni. Stiamo parlando di un vero e proprio sogno su quattro ruote, ma adesso i tecnici di Monaco di Baviera hanno ben pensato di aggiungere un tocco di stravaganza in più e rendere davvero speciale la nuova Golden Thunder Edition. Si tratta di un'edizione speciale contraddistinta da elementi di design specifici in oro sia per l'esterno che per gli interni, che si uniscono all'equipaggiamento BMW Individual di fascia alta che assicura un mix incomparabile di stile sportivo e lusso.



Caratteristiche di lusso

Ancora una volta è stata scelto un pacchetto da parte di BMW, che esalta sia l'esterno che interno dell'auto, aggiungendo elementi che aumentano la possibilità di personalizzazione e l'esclusività della vettura. L'edizione Golden Thunder è disponibile per tutte le varianti della nuova BMW Serie 8: Coupé, Cabrio e Gran Coupé, passando dalla BMW 840i, BMW 840d xDrive fino alla BMW M850i ​​xDrive. I veicoli in edizione limitata saranno prodotti nello stabilimento BMW di Dingolfing a partire da settembre 2020. Il pacchetto sportivo M è sempre offerto in modo standard su questi veicoli. La carrozzeria è contraddistinta da una tinta Sapphire Black o Frozen Black con dettagli d colore oro, che sottolineano il corpo atletico di questa sportiva di lusso. L'aspetto scuro è completato dalla BMW Shadow Line lucida che si abbina con pinze dei freni nere per il sistema frenante sportivo M. Qui, un contrasto sorprendente viene creato per mezzo di linee di dettaglio dorate che vanno dal baffo anteriore alle minigonne laterali fino al paraurti posteriore. Altre caratteristiche rifinite in oro sono le calotte degli specchietti retrovisori esterni, lo spoiler posteriore M (disponibile esclusivamente per la BMW Serie 8 Coupé) e i cerchi in lega M da 20 pollici con design a doppio raggio.



Interni raffinati

All'interno spiccano i sedili con rivestimento in pelle Merino BMW Individual in nero con la scritta "Edition Golden Thunder" ricamata sui poggiatesta anteriori, mentre il cielo è rivestito in Alcantara Antracite nelle versioni Coupé e Gran Coupé. Altro elemento degno di nota sono le finiture interne in alluminio Mesh Effect Gold. Sulla consolle centrale, le superfici luccicanti sono finemente strutturate. Gli esemplari di questa edizione presentano anche applicazioni in vetro Crafted Clarity e il sistema audio surround Diamond Bowers & Wilkins.