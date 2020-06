Nuova Mercedes-Benz E63 AMG: il regno della potenza

Di Tommaso Giacomelli giovedì 18 giugno 2020

Mercedes-Benz presenta le sue nuove E63 AMG, in versione berlina e wagon. Le due vetture di Affalterbach mostrano i muscoli con prestazioni da record, ma non mancano i contenuti di qualità tipici del Marchio

La prima "mostruosa" Mercedes-Benz Classe E che ha ricevuto le cure di AMG è stata la versione targata 1986, denominata "Hammer", da allora la strada perseguita è sempre stata una soltanto, quella delle prestazioni. Nel tempo però si è cercato di aggiungere sempre più migliorie anche sotto l'aspetto del confort, della comodità, e questa ultimissima generazione di E63 AMG ne è la manifestazione più eclatante. Il suo design ci indica decisamente quale sia il suo temperamento, evidente grazie all'ingresso dell'aria di raffreddamento centrale nella sezione anteriore totalmente rinnovata e più grande di prima con la sua massiccia Griglia del radiatore specifica AMG con dodici feritoie verticali e stella centrale, anch'essa più grande.



Look

Abbiamo detto della grande griglia, alla quale vanno aggiunti i proiettori multi-raggio più piatti, i passaruota del modello che si allargano verso l'esterno e il cofano arrotondato con powerdomes per avere un aspetto più dinamico. Anche nell'abitacolo è stato fatto un lavoro che ha apportato delle migliorie, inserendo: il Widescreen Cockpit, il nuovo volante AMG Performance e il sistema di infotainment MBUX con funzioni e display specifici AMG . Il nuovo look dei modelli Mercedes-AMG E63 4MATIC + cattura subito lo sguardo, anche grazie ai motivi tecnici per i quali il design è stato modellato. "Grazie al nostro efficiente motore V8 e alla trazione integrale completamente variabile, E63 4MATIC + offre non solo prestazioni e dinamiche del veicolo eccezionali, ma con l'ultima generazione abbiamo anche aumentato significativamente il comfort e mantenuto il carattere distintivo di AMG. Insieme al vasto aggiornamento del design, che aiuta la Classe E di Affalterbach a ottenere valori aerodinamici migliori, i nostri clienti ricevono un pacchetto complessivo ancora più attraente ", afferma Tobias Moers, presidente del consiglio di amministrazione di gestione di Mercedes-AMG GmbH.

Al posteriore abbiamo due nuovi fanali più piatti con due sezioni che catturano immediatamente l'attenzione. Adesso si estendono su tutta la linea del bagagliaio, dove sono collegati con una modanatura in cromo lucido nella parte superiore. Nella versione Wagon questa modanatura si estende ancora di più fino all'estremità delle luci posteriori esterne. Il baffo dello spoiler sul cofano del bagagliaio della berlina è verniciato dello stesso colore del veicolo oppure è in fibra di carbonio con il pacchetto opzionale AMG. La parte inferiore è in nero lucido ed è elegantemente strutturata con una striscia di rifinitura in Silver Shadow che corre su tutta la larghezza della vettura e riprende il contorno degli elementi di rifinitura. Come optional, questa modanatura è disponibile in nero lucido con il pacchetto AMG Night o in fibra di carbonio (pacchetto I in fibra di carbonio esterno AMG). I doppi terminali di scarico trapezoidali arrotondati da 90 mm sono cromati sul modello base e sul modello S hanno un nuovo design in titanio opaco con scanalature su esterno e interno. La parte posteriore è completata dal diffusore nero lucido, anch'esso ridisegnato, con due alette longitudinali.



Abitacolo

Come conviene a una vettura del genere l'ambiente interno è raffinato e i materiali sono di alta qualità. I sedili AMG sono rivestiti in pelle nappa, combinano un sostegno laterale sicuro con un elevato comfort durante i lunghi viaggi e possiedono il prestigioso badge "AMG" negli schienali dei sedili anteriori. Altre varianti di pelle sono disponibili opzionalmente. Su richiesta è possibile ordinare anche sedili AMG Performance con poggiatesta integrati e un supporto laterale ancora migliore. I responsabili del prodotto hanno ulteriormente perfezionato gli interni della versione S, tra cui un rivestimento in pelle nappa per il cruscotto e le linee di cintura, nonché le cinture di sicurezza in grigio cristallo.

Un ulteriore punto forte è il sistema di infotainment MBUX con touchscreen e touchpad, il controllo vocale intelligente oltre a display e impostazioni specifici AMG. I due display per il quadro strumenti e gli schermi multimediali si fondono visivamente sotto una copertura di vetro condivisa per formare il Widescreen Cockpit. Nel modello base i monitor misurano diagonalmente 10,25 pollici, mentre sul modello S gli schermi da 12,25 pollici sono di serie. Per il display del quadro strumenti, il cliente può passare tra i tre stili di visualizzazione AMG di "Modern Classic", "Sport" e "Supersport". La modalità "Supersport" colpisce in particolare con un contagiri centrale e rotondo e display orizzontali presentati in prospettiva a sinistra e a destra del contagiri creando un'impressione di profondità. Tramite il menu AMG, il conducente può richiamare vari display AMG speciali come Dati motore, indicatore velocità marcia, Riscaldamento, Impostazione, G-Meter e RACETIMER.



Motore e prestazioni

Il motore biturbo V8 da 4,0 litri AMG nella E63 S 4MATIC+ continua a sviluppare 612 CV (450 kW) e una coppia massima di 850 Nm. È disponibile in un'ampia gamma di velocità del motore da 2500 a 4500 giri/min, trasmettendo così la sensazione di brillantezza senza sforzo con ogni posizione del pedale dell'acceleratore. Il modello base E63 4MATIC+ ha una potenza di 571 CV (420 kW) e una coppia di 750 Nm. La versione S della berlina completa lo sprint da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e in 3,5 secondi nella versione standard. I valori per la Wagon sono rispettivamente di 3,5 secondi (versione S) e 3,6 secondi (variante standard).

Al fine di garantire una resa e una risposta ottimali dal motore V8 da 4,0 litri AMG, i due turbocompressori a gas di scarico sono dotati della tecnologia a doppio scorrimento. Riducono la contropressione dei gas di scarico e ottimizzano il ciclo del gas. Grazie allo spegnimento del cilindro standard e alle ulteriori misure, questi modelli risultano altamente efficienti. Quando il conducente ha selezionato il programma di guida "Comfort", il sistema di disattivazione del cilindro è disponibile in un ampio intervallo di velocità del motore da 1000 a 3250 giri/min. Un display speciale nel quadro strumenti indica se il sistema di disattivazione del cilindro è in uso e se il motore funziona attualmente in modalità a quattro o otto cilindri. La transizione tra questi due stati operativi è immediata, rapida e neutrale rispetto alla coppia, quindi gli occupanti non devono rinunciare a nessun comfort. La versione S è l'unica vettura nel suo segmento dotata di supporti dinamici del motore. Queste misure migliorano la precisione del veicolo in caso di guida dinamica, mentre l'impostazione soft aumenta il comfort in modo tangibile.



Trasmissione e trazione integrale

La trasmissione scelta per questi veicoli è la AMG SPEEDSHIFT MCT a 9 velocità, appositamente adattata ai requisiti dei modelli prestazionali. Il software autonomo consente tempi di cambiata estremamente brevi e rapidi cambi di marcia multipli mentre la funzione di doppia frizione offre un'esperienza di cambiata emozionale. Una frizione di avviamento a dischi multipli bagnata sostituisce il convertitore di coppia. Risparmia peso e ottimizza la risposta, soprattutto quando si accelera o si spegne. Tutto questo include: adattamento delle caratteristiche di spostamento al programma di azionamento AMG DYNAMIC SELECT selezionato; in modalità manuale "M" la trasmissione risponde direttamente ai comandi di cambio manuale da parte del conducente - il gruppo propulsore risponde con precisione ed esegue i comandi quasi istantaneamente; la modalità M temporanea consente di passare immediatamente alla modalità manuale "M", semplicemente utilizzando le palette del cambio; funzione di doppio disinnesto automatico durante il downshifting: questo effetto è automaticamente attivo nei programmi di guida "Sport", "Sport +" e "RACE" (di serie nella variante S); la funzione ECO start / stop è automaticamente attiva nel programma di guida "Comfort"; la funzione "Scivolamento" può essere attivata in modalità "Individuale".

Tutte le varianti E63 sono dotate di serie della trazione integrale AMG Performance 4MATIC +. Questo sistema intelligente combina i vantaggi di diversi concetti di guida: la distribuzione della coppia sugli assi anteriore e posteriore, che per la prima volta è completamente variabile, garantendo una trazione ottimale su qualsiasi superficie. Il conducente può fare affidamento su un elevato livello di sicurezza nella movimentazione. Una frizione controllata elettromeccanicamente collega l'asse posteriore a guida permanente in modo variabile all'assale anteriore. La migliore distribuzione possibile della coppia viene calcolata continuamente. Il sistema di trazione integrale migliora anche la dinamica longitudinale per un'accelerazione ancora più potente.