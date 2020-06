Nissan X-Trail 2021: svelata la versione per gli Usa

Di Junio Gulinelli martedì 16 giugno 2020

Oltreoceano si chiama Rouge ma la nuova generazione arriverà in Europa, nel 2021, con lo stesso design





Da oltreoceano arrivano le prime fotografie e informazioni della nuova Nissan X-Trail , una nuova generazione della SUV grande di Yokohama, di produzione globale e che verrà proposta negli Stati Uniti (come Nissan Rogue) e in Europa con lo stesso design. Dall’altra parte dell’Atlantico entrerà in commercio dal prossimo autunno, mentre nel Vecchio Continente ritarderà lo sbarco nel 2021.

Design: un'altra Nissan X-Trail

La nuova Nissan X-Trail sfoggia prima di tutto un design più moderno che rompe completamente con l’attuale generazione, mostrando un’influenza derivata chiaramente dalla sorella minore Juke. I gruppi ottici anteriori sono divisi su tre livelli, con i fari diurni nella parte superiore e i proiettori nella sezione inferiore, affiancati da una nuova griglia a forma di V con un ampio angolo e una trama decorativa interna verniciata in nero. Nella zona posteriore l’estetica è più simile al modello uscente con i fari elevati e con una nuova grafica luminosa con due barre a LED che la rendono più sofisticata.

Nissan X-trail: il nuovo abitacolo

Anche all’interno la nuova Nissan X-Trail 2021 arriverà carica di novità. La più importante riguarda ala perdita della terza fila di sedili, sarà disponibile unicamente con cinque posti. La Casa giapponese ha infatti ridotto le dimensioni della nuova X-Trail che ora misura 43 mm in meno con una lunghezza complessiva di 4.647 mm e un volume di carico del portabagagli di 1.033 litri.

La plancia è stata completamente ridisegnata, inaugura un nuovo schermo digitale da 12,3 pollici per la strumentazione digitale, un volante più sportivo, una nuova leva (più piccola) del cambio automatico e il touch screen da 9 pollici del sistema di infotainment inserito nella console centrale.

Nissan X-Trail 2021: equipaggiamento

La nuova Nissan X-Trail avrà inoltre un equipaggiamento più ricco con tutti nuovi avanzati sistemi di connettività con soluzioni per il ccomfort, la sicurezza e l’assistenza alla guida del pacchetto Nissan Intelligent Mobility, perfino con funzioni di guida semi-autonoma ProPilot.

Tra i sistemi di ultima generazione della nuova Nissan X-trail 2021 spiccano:



Sistema multimediale con connessione ad internet



Impianto stereo Bose



Freno a mano elettrico



Climatizzatore automatico a tre zone



Caricatore wireless per i dispositivi mobile



Sedili anteriori riscattabili



Chiave intelligente



Frenata automatica d’emergenza



Rilevamento dei pedoni



Telecamera a 360°



Cruise control adattivo



Sistema di mantenimento della corsia migliorato



Riconoscimento dei limiti di velocità



motori della Nissan X-Trail: quattro cilindri migliorato

Sviluppata sulla piattaforma CMF, la nuova Nissan X-Trail riceverà una mess a appunto diversa per ogni mercato anche se ogni modello disporrà di un nuovo sterzo assistito elettrico e un selettore per la modalità di guida con le funzioni Off-Road, Snow, Standard, Eco e Sport.

Per quanto riguarda le motorizzazioni per la Nissan Rogue destinata al mercato Statunitense troviamo il quattro cilindri da 2,5 litri abbinato a una nuova trasmissione automatica CVT e disponibile con la trazione integrale. Il motore è più efficiente e performante con una potenza massima di 181 CV (+11 CV) e 245 Nm di coppia /(+8 Nm).